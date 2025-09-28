'Đôi mắt' của tên lửa KU VASK-03 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Trong lĩnh vực vũ khí công nghệ cao, đầu tự dẫn luôn được coi là bộ phận phức tạp nhất, quyết định đến hiệu quả tác chiến và giá trị của tên lửa. Nếu coi tên lửa là một sinh thể hoàn chỉnh, thì đầu tự dẫn chính là "đôi mắt" giúp nó phát hiện, chọn lọc và bám sát mục tiêu, bất chấp môi trường tác chiến khắc nghiệt.

Đầu tự dẫn tên lửa băng tần KU VASK-03 ẢNH: ĐÌNH HUY

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông quân đội (Viettel) đã công bố sản phẩm đầu tự dẫn tên lửa băng tần KU VASK-03 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm "Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây là sản phẩm do Việt Nam hoàn toàn làm chủ, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất dành cho các dòng tên lửa hành trình, đánh dấu bước tiến quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong làm chủ công nghệ then chốt.

Theo thông số công bố, đầu tự dẫn có chức năng tự động tìm kiếm, phát hiện mục tiêu trên biển, lựa chọn mục tiêu để bám sát và đo đạc tham số dẫn đường, điều khiển tên lửa đâm trúng mục tiêu.

KU VASK-03 có khối lượng lớn nhất 24,5 kg, cao nhất 562 mm, đường kính 272 mm, sử dụng băng tần KU, khả năng phát hiện mục tiêu tối đa tới 20 km. Đặc biệt, KU VASK-03 có thể chống tác chiến điện tử, có khả năng cấu hình, thay đổi tính năng bằng phần mềm.

Theo cán bộ hướng dẫn của Viettel, đầu tự dẫn tên lửa băng tần KU VASK-03 được xem là "đôi mắt" của tên lửa đối hải, ngoài những tính năng cơ bản, đầu tự dẫn giúp tên lửa vượt qua được môi trường gây nhiễu của đối phương để tìm đúng và tiêu diệt mục tiêu.

"Hiện tại, Việt Nam đã làm chủ, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều dòng đầu tự dẫn, mỗi dòng đầu tự dẫn sẽ lắp được vào các loại tên lửa khác nhau tùy theo yêu cầu tác chiến", vị cán bộ nói.

Theo chia sẻ từ trung tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không vũ trụ Viettel, đầu tự dẫn tên lửa được nghiên cứu bởi 7 kỹ sư. Tất cả đều chưa từng bước chân vào lĩnh vực tên lửa, không tài liệu hoàn chỉnh, không cơ sở hạ tầng nghiên cứu, không có sự hỗ trợ quốc tế. Thậm chí, ngay cả khái niệm “đầu tự dẫn” là gì, nhiều thành viên trong nhóm còn chưa hình dung nổi.

Tuy nhiên, với sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm với quân đội, với Tổ quốc đã thôi thúc trung tá Lê Thị Hằng và đồng đội kiên định đi đến cùng. Năm 2020, sản phẩm được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, đánh dấu thành công đầu tiên trong nghiên cứu, phát triển tên lửa đối hạm cận âm tầm trung của quân đội ta.

Đầu tự dẫn lắp trên tên lửa đối hạm sông Hồng ẢNH: ĐÌNH HUY

Thành công này đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của kỹ sư Việt Nam, ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên người Việt Nam tự chủ trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công "đầu tự dẫn", một thành phần phức tạp mà nhiều nước phát triển còn chưa làm được.

Đầu tự dẫn tên lửa băng tần KU VASK-03 hiện nay được lắp trên tên lửa đối hạm sông Hồng (VSM-01A, VSM là viết tắt của Vietnamese Cruise Missile - tên lửa hành trình Việt Nam). Tên lửa phòng thủ bờ biển này có đường kính 315 mm, chiều dài không quá 5 m, khối lượng dưới 600 kg. Tên lửa có tốc độ bay cận âm (gần bằng tốc độ âm thanh), tầm bắn xa lên tới 80 km. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, có khả năng chống nhiễu cao, giúp tăng độ chính xác. Các mục tiêu của tên lửa chủ yếu là các loại tàu mặt nước.



