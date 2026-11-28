Đó là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 3456 ngày 26.11 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan.

Theo đó, Cục Hải quan được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo mô hình 3 cấp, gồm: trung ương, hải quan khu vực và đơn vị hải quan cửa khẩu, hải quan ngoài cửa khẩu trực thuộc hải quan khu vực.

Cục Hải quan tại trung ương có 12 đơn vị: văn phòng, 6 ban (Ban Pháp chế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra, Ban Tài vụ - Quản trị, Ban Quản lý rủi ro, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan); 5 chi cục: Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu, Chi cục Kiểm định hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Đáng chú ý, Chi cục Giám sát quản lý về hải quan được tổ chức lại từ Ban Giám sát quản lý về hải quan; Chi cục Thuế xuất nhập khẩu được tổ chức lại từ Ban Nghiệp vụ thuế hải quan.

Theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, chi cục hải quan khu vực tổ chức lại thành hải quan khu vực. Cục Hải quan có 20 hải quan khu vực. Mỗi hải quan khu vực được tổ chức bình quân không quá 8 đơn vị, gồm văn phòng, phòng, đội nghiệp vụ.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Số lượng hải quan cửa khẩu, hải quan ngoài cửa khẩu không quá 165 đơn vị. Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu không tổ chức các đơn vị bên trong, làm việc theo chế độ chuyên viên.

Các hải quan khu vực, các đội thuộc hải quan khu vực và hải quan cửa khẩu, hải quan ngoài cửa khẩu thuộc hải quan khu vực có tư cách pháp nhân, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức, sắp xếp để Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu và các hải quan khu vực đi vào hoạt động trước ngày 1.1.2027.

Để không ngắt quãng công việc, bỏ trống địa bàn, ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân và doanh nghiệp, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai những công việc liên quan đến tổ chức cán bộ, công tác pháp chế, nghiệp vụ, công nghệ thông tin và một số công tác liên quan khác.

Theo quy định hiện hành, hệ thống tổ chức của Cục Hải quan được xây dựng theo mô hình 3 cấp, bao gồm: 12 đơn vị tại trung ương; 20 chi cục hải quan khu vực; 165 hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu.

Mỗi chi cục khu vực được tổ chức gọn nhẹ, trung bình không quá 8 đơn vị chuyên môn. Các chi cục này hoạt động như các đơn vị hành chính có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu là cấp trực thuộc chi cục hải quan khu vực. Các đơn vị này không tổ chức bộ máy nội bộ mà làm việc theo chế độ chuyên viên, tập trung vào kiểm tra, giám sát và xử lý hồ sơ tại cửa khẩu; được cấp tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo đúng quy định hiện hành...