Tiếp tục sắp xếp cơ quan thuế, hải quan

Bộ Tài chính vừa có Thông báo hỏa tốc số 499/TB-BTC thông báo ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong; rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tổ chức ngành dọc (thuế, hải quan, kho bạc, thống kê, bảo hiểm xã hội), báo cáo Bộ Chính trị xem xét việc sắp xếp các tổ chức ngành dọc này, bảo đảm tinh gọn, không trùng dẫm, giảm tầng nấc trung gian.

Cục Hải quan hiện gồm 12 đơn vị tại Trung ương, 20 chi cục hải quan khu vực ẢNH: HQ

Giao Cục Doanh nghiệp nhà nước chủ trì, rà soát việc chuyển cơ quan chủ quản các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước có vai trò đặc biệt, chủ đạo dẫn dắt, tiên phong trong các lĩnh vực về kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh, có quy mô, tính chất, tác động lớn trên phạm vi cả nước theo hướng trực thuộc Đảng bộ Chính phủ còn lại sắp xếp về trực thuộc bộ quản lý ngành...

Trước đó, từ ngày 1.7.2025, cơ cấu tổ chức mới của Cục Thuế (Bộ Tài chính) bao gồm: 12 đơn vị tại trung ương; 34 thuế tỉnh, thành phố; 350 thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thuế TP.HCM là đơn vị có nhiều thuế cơ sở nhất với 29 thuế cơ sở. Xếp ngay sau Thuế TP.HCM là Thuế TP.Hà Nội với 25 thuế cơ sở.

Thuế tỉnh Cao Bằng và Thuế tỉnh Lai Châu là 2 đơn vị có ít thuế cơ sở nhất với 4 thuế cơ sở. Các thuế tỉnh, thành phố cùng có 5 thuế cơ sở là: Thuế tỉnh Điện Biên, Thuế tỉnh Lạng Sơn, Thuế TP.Huế, Thuế tỉnh Sơn La. Các thuế tỉnh, thành phố khác có từ 6 - 16 thuế cơ sở.

Từ ngày 1.7.2025, hệ thống tổ chức của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) được xây dựng theo mô hình 3 cấp, bao gồm: 12 đơn vị tại Trung ương; 20 chi cục hải quan khu vực; 165 hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu.

Mỗi chi cục khu vực được tổ chức gọn nhẹ, trung bình không quá 8 đơn vị chuyên môn. Các chi cục này hoạt động như các đơn vị hành chính có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu là cấp trực thuộc chi cục hải quan khu vực. Các đơn vị này không tổ chức bộ máy nội bộ mà làm việc theo chế độ chuyên viên, tập trung vào kiểm tra, giám sát và xử lý hồ sơ tại cửa khẩu; được cấp tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo đúng quy định hiện hành...