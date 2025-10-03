Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển

Đình Huy
Đình Huy
03/10/2025 21:42 GMT+7

Vùng 1 Hải quân đã tiến hành huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật, sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày, ban đêm và thực hành bắn ngư lôi trên vùng biển Quảng Ninh.

Hình ảnh Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển - Ảnh 1.

Thông tin từ Vùng 1 Hải quân (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) cho biết, trong 2 ngày 2 - 3.10 tại vùng biển Quảng Ninh, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật đối với các đơn vị tàu, trong đó có nội dung bắn ngư lôi maket trên biển. Đại tá Phan Tiến Bảo, Phó tư lệnh Vùng 1 và đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó chính ủy Vùng 1 chỉ đạo, theo dõi cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: ĐOÀN HIỆP

Hình ảnh Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển - Ảnh 2.

Tại buổi huấn luyện, kiểm tra, các biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 169 và Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) đã tiến hành kiểm tra bắn đạn thật các bài 5a, 5b, sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày, ban đêm và thực hành bắn ngư lôi maket

ẢNH: ĐOÀN HIỆP

Hình ảnh Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển - Ảnh 3.

Để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt nhất, các đơn vị đã quán triệt và chấp hành nghiêm kế hoạch của trên, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tổ chức huấn luyện thuần thục các bài bắn và tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị xây dựng động cơ quyết tâm cao cho bộ đội

ẢNH: ĐOÀN HIỆP

Hình ảnh Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển - Ảnh 4.

Loại ngư lôi được Vùng 1 Hải quân sử dụng huấn luyện là 53PA. Thông số về ngư lôi đã được công bố tại Triển lãm thành tựu đất nước. Theo đó, ngư lôi 53PA là loại ngư lôi chạy bằng hơi gas có đầu tự dẫn, thiết bị nổ phối gộp, chuyển động ngầm trong nước; dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, tàu ngầm đi nổi và các công trình nổi của đối phương. Ngư lôi 53PA có đường kính 533,4 mm, dài 7,9 m, nặng 1,9 tấn (chứa 210 kg thuốc nổ). Tầm bắn tối đa của ngư lôi là 11 km, tốc độ di chuyển 29 hải lý/giờ. Độ sâu hoạt động khi bắn chiến đấu dao động từ 6 - 8 m, chế độ sục sạo (tìm kiếm) là từ 12 - 16 m. Thể tích khí nén được trang bị cho ngư lôi là 745 lít, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong quá trình di chuyển và tấn công

ẢNH: ĐOÀN HIỆP

Hình ảnh Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển - Ảnh 5.

Trong quá trình thực hành bắn, các biên đội tàu, các kíp chiến đấu đã hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt các tình huống, bắn trúng, bắn giỏi các mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối

ẢNH: ĐOÀN HIỆP

Hình ảnh Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển - Ảnh 6.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực làm chủ vũ khí trang bị, khả năng phối hợp hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ trên tàu hải quân. Trong ảnh là biên đội tàu 356, 357 của Lữ đoàn 170 thực hành bắn tiêu diệt mục tiêu trên không

ẢNH: ĐOÀN HIỆP

Hình ảnh Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển - Ảnh 7.

Qua đó, làm cơ sở tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả bắn 100% đạt khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối

ẢNH: ĐOÀN HIỆP

