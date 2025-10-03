Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn ngư lôi, đạn thật trên biển

Loại ngư lôi được Vùng 1 Hải quân sử dụng huấn luyện là 53PA. Thông số về ngư lôi đã được công bố tại Triển lãm thành tựu đất nước. Theo đó, ngư lôi 53PA là loại ngư lôi chạy bằng hơi gas có đầu tự dẫn, thiết bị nổ phối gộp, chuyển động ngầm trong nước; dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, tàu ngầm đi nổi và các công trình nổi của đối phương. Ngư lôi 53PA có đường kính 533,4 mm, dài 7,9 m, nặng 1,9 tấn (chứa 210 kg thuốc nổ). Tầm bắn tối đa của ngư lôi là 11 km, tốc độ di chuyển 29 hải lý/giờ. Độ sâu hoạt động khi bắn chiến đấu dao động từ 6 - 8 m, chế độ sục sạo (tìm kiếm) là từ 12 - 16 m. Thể tích khí nén được trang bị cho ngư lôi là 745 lít, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong quá trình di chuyển và tấn công