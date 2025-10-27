Hai sao Việt nhập viện khi tham gia 'Chiến sĩ quả cảm'

Hưng Nguyễn và Tăng Duy Tân vắng mặt trong nhiệm vụ quan trọng Ảnh: NSX

Trong tập 14 Chiến sĩ quả cảm (với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank lên sóng vào 20 giờ tối chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3), dàn chiến sĩ nhập vai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bắt giữ nhóm đối tượng thẩm lậu ma túy có nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, họ có dịp lắng nghe chia sẻ về những mất mát sau trận chiến, đặc biệt là sự hy sinh của đại úy Lường Phát Chiêm hồi năm 2014. “Thật sự tôi rất khâm phục người chiến sĩ. Bởi khi tham gia vào các trận đánh như thế, họ đã xác định có thể không quay trở lại”, Đinh Tiến Đạt rơi nước mắt bộc bạch.

Trước khi bước vào cuộc chiến, các chiến sĩ nhập vai phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Bắt đầu trận đánh diễn tập, họ khoác lên mình quân tư trang nặng, hành quân đoạn đường dài hơn 4km. Vì lý do sức khỏe, Hưng Nguyễn và Tăng Duy Tân không thể tham gia cùng đồng đội. Trong phòng cấp cứu, giọng ca Bên trên tầng lầu bộc bạch: “Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Không có tôi thì các đồng chí sẽ vất vả thêm phần”.

Kiều Minh Tuấn và đồng đội trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt trước khi làm nhiệm vụ Ảnh: NSX

Trong khi đó, Mono có những trải nghiệm đáng nhớ khi thực hiện nhiệm vụ. Anh chia sẻ: “Sau khi tất cả ổn định vị trí, anh em nằm xuống khi mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bộ đàm hỏi han. Nhìn vậy thôi nhưng không đơn thuần chỉ có nằm xuống và đợi chờ đâu”.

Tổ tác chiến của Binz, Tiến Luật thay phiên nhau người vừa ngã lưng vừa ăn lương khô, người còn lại trong tinh thần tác chiến. Khi một chiến sĩ tiết lộ vị trí tác chiến của họ đang nằm phục kích là vị trí một trung tướng từng nằm trong trận đánh lịch sử, Neko Lê bất ngờ thốt lên: “Hãnh diện quá”. Binz cũng chia sẻ: “Nghe điều đó, bản thân tôi cảm thấy rất thú vị. Đây không phải là một trận diễn tập để mình rèn luyện nữa”.

Dàn sao Việt căng thẳng khi làm nhiệm vụ Ảnh: NSX

Không khí căng thẳng hơn khi có một người phụ nữ và một bé gái xuất hiện, gia nhập cùng 5 đối tượng có vũ trang. Ban đầu, Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm tỏ vẻ bức bối vì đã chờ đợi thời cơ tác chiến quá lâu. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ và trẻ nhỏ trước mắt, họ hiểu nỗi trăn trở của người chiến sĩ.

Trời càng tối, các chiến sĩ càng thấm mệt vì tư thế nằm im bất động trong nhiều giờ. “Tôi và đồng chí Việt Hoàng có chia nhau miếng lương khô, một người ăn một người cảnh giới. Ăn cũng không dám xé bao bì mạnh tay, ăn bằng một tay còn tay kia thì vẫn để trên cò súng. Tôi không dám phát ra tiếng động nào hết, cảm giác khủng khiếp lắm”, Song Luân kể lại. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh hồi hộp khi theo dõi nhóm đối tượng: “Cỡ 5, 6 người đi qua tôi nghĩ là hết rồi thì mình định ngẩng đầu lên lại thấy một nhóm khác. Tôi cảm thấy chúng ghê gớm lắm”, nhạc sĩ chia sẻ.

Mono thừa nhận khoảnh khắc các chiến sĩ đến từ 2 tổ tác chiến đều đưa ra quyết định “đánh” khiến anh sởn gai ốc. Kể cả sau trận đấu, các chiến sĩ nhập vai vẫn còn nguyên sự căng thẳng, nhưng không khỏi xúc động. Càng nhập vai, họ càng thấu hiểu và nể phục không chỉ những chiến sĩ quả cảm của trận đánh lịch sử, mà còn biết ơn những người chiến sĩ vẫn luôn hy sinh thầm lặng trong từng cuộc chiến ngày hôm nay, ở khắp mọi miền Tổ quốc.