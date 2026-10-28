Hai siêu mẫu nội y 'trở mặt' với nhau vì một người đàn ông?

Rộ tin Candice Swanepoel và Joan Smalls 'trở mặt' vì Tom Brady

Tình bạn lâu năm của Candice Swanepoel và Joan Smalls được cho là đã rạn nứt vì Tom Brady ẢNH: AFP

Mới đây, nguồn tin của People tiết lộ "thiên thần nội y" Candice Swanepoel và ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady đã bí mật hẹn hò nhiều tháng qua. Chuyện tình mới của họ không chỉ gây chú ý bởi độ nổi tiếng của cả hai mà còn khiến dân tình bàn tán xôn xao vì mối quan hệ phức tạp xung quanh, nhất là quan hệ của hai siêu mẫu Candice Swanepoel và Joan Smalls.

Theo Page Six, Joan Smalls cũng từng có thời gian qua lại với Tom Brady. Khi ấy, Candice Swanepoel được cho là đã liên tục khuyên người bạn lâu năm chia tay với ngôi sao bóng bầu dục này. Tuy nhiên, khi mối quan hệ này kết thúc, có tin đồn Swanepoel đã nắm bắt cơ hội để thành đôi với Brady. Từ đó, hai siêu mẫu bỗng "trở mặt" với nhau. Joan Smalls không ngại để lại bình luận dưới một bài đăng nói về "drama" tình cảm của họ. Trong một bức ảnh màn hình được lan truyền, "chân dài" 38 tuổi được cho là đã tuyên bố: "Tôi không kết bạn với những kẻ đâm sau lưng" khi có dân mạng hỏi liệu cô và Swanepoel có phải bạn bè không.

Trang tin cũng đề cập rằng trong một bình luận khác trên Instagram được chụp lại, tài khoản có tick xanh của Joan Smalls úp mở về mâu thuẫn: "Sự thiếu tôn trọng và cẩu thả trong cách họ đối xử với bạn thật không thể tưởng tượng nổi. Không thể quay lại được nữa. Một số người thiếu khiêm nhường và đạo đức. Và cách họ thao túng tâm lý, nói dối và xem nhẹ cảm xúc của bạn là cú tát đau điếng nhất sau 15 năm tình bạn. Không một lời xin lỗi nào được nói hay viết ra".

Candice Swanepoel và Joan Smalls tại Met Gala 2019. Họ đã có tình bạn kéo dài 15 năm trước khi vướng đồn đoán rạn nứt ẢNH: AFP

Trước động thái của Joan Smalls, Candice Swanepoel giữ im lặng. Người đại diện của mỹ nhân Nam Phi nói với Page Six: "Candice luôn vô cùng kín đáo về đời tư, cô ấy tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Cô ấy và Joan có một lịch sử lâu dài và tình bạn mà Candice sẽ luôn trân trọng".

Trong khi đó, Tom Brady và Joan Smalls chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc ồn ào kể trên.

Theo thông tin được lan truyền, Joan Smalls và Tom Brady đã hẹn hò không liên tục trong khoảng 1 năm. Nguồn tin của Page Six cho biết họ chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với nhau. Trong khi đó, nhà vô địch Super Bowl và Candice Swanepoel được cho là đã bên nhau nhiều tháng qua sau khi được bạn bè chung mai mối. Thậm chí có thông tin siêu mẫu Gisele Bündchen (vợ cũ của Tom Brady và cũng là đồng nghiệp quen biết với hai siêu mẫu còn lại) cũng chúc mừng cặp đôi mới. "Mọi chuyện thật điên rồ và hỗn loạn" nguồn tin của Page Six đề cập.

Candice Swanepoel và Tom Brady trước khi hẹn hò

Candice Swanepoel là một trong những "thiên thần" được săn đón nhất của Victoria's Secret ẢNH: AFP

Candice Swanepoel sinh năm 1988 tại Nam Phi, cô có hơn 20 năm hoạt động với vai trò người mẫu, từng vào danh sách những "chân dài" có thu nhập cao nhất do Forbes thống kê. Mỹ nhân này gây thương nhớ với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ với đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng nổi bật cùng thân hình bốc lửa và chiều cao 1,78 m. Candice Swanepoel là "thiên thần" của Victoria's Secret từ năm 2010 và nhanh chóng trở thành một trong những "chân dài" được săn đón nhất trong các show diễn nội y của hãng. Hôm 18.10 vừa qua, Candice Swanepoel tiếp tục góp mặt ở Victoria's Secret Fashion Show 2026. Đáng nói, Joan Smalls cũng trình diễn tại show này.

Về đời tư, Candice Swanepoel từng có mối quan hệ lâu năm với nam người mẫu Brazil - Hermann Nicoli trước khi chia tay hồi 2018. Họ có hai con trai sinh năm 2016 và 2018.

Trong khi đó, Tom Brady được biết đến là một trong những ngôi sao bóng bầu dục đắt giá nhất nước Mỹ. Anh trải qua cuộc hôn nhân lâu năm với siêu mẫu Gisele Bündchen (từ 2009 đến 2022) và có hai con. Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, ngôi sao 49 tuổi nhiều lần bị đồn đoán hẹn hò với Kim Kardashian, Brooks Nader, Irina Shayk, Sofía Vergara, Alix Earle, Yael Cohen… nhưng chưa từng lên tiếng về những mối quan hệ này.