Hai sinh viên y khoa phát ngôn phản cảm: Một câu nói, nhiều hệ lụy

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng phát ngôn của hai sinh viên là thiếu chuẩn mực, đặc biệt khi diễn ra trong bệnh viện và trong thời gian thực tập. Không ít người cho rằng người theo học ngành y cần được rèn luyện y đức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bởi chỉ một phát ngôn thiếu suy nghĩ cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người bệnh đối với đội ngũ nhân viên y tế trong tương lai, "đã khoác áo ngành y thì phải ý thức trách nhiệm với từng lời nói", một tài khoản bình luận.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng gay gắt, cũng có nhiều ý kiến kêu gọi nhìn nhận sự việc với thái độ bao dung hơn. Theo nhóm quan điểm này, hai sinh viên đã phải trả giá khá đắt khi bị bệnh viện chấm dứt thực tập và đối mặt với việc bị nhà trường xem xét kỷ luật. Điều cần thiết lúc này là để các em có cơ hội nhìn nhận sai lầm và sửa chữa, thay vì tiếp tục bị quy chụp hay "đóng đinh" tương lai.

Sự phân hóa trong dư luận cho thấy vụ việc không chỉ xoay quanh một phát ngôn gây tranh cãi mà còn phản ánh kỳ vọng rất lớn của xã hội đối với những người theo học các ngành nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.

Ở góc độ tâm lý học, thạc sĩ Hoàng Thị Tố Nhi cho rằng khi giao tiếp qua màn hình, nhiều người hình thành cảm giác an toàn hoặc "ẩn danh", từ đó vô thức nới lỏng các chuẩn mực ứng xử, giảm sự thấu cảm và xem nhẹ hậu quả của lời nói. Bên cạnh yếu tố tâm lý, môi trường công nghệ cũng góp phần khuếch đại hiện tượng này khi các thuật toán thường ưu tiên nội dung gây tranh cãi nhằm tạo tương tác.

Theo thạc sĩ Trần Xuân Tiến, chuyên gia báo chí - truyền thông, livestream là hình thức truyền thông theo thời gian thực, gần như xóa nhòa ranh giới giữa không gian riêng tư và không gian công cộng. Một phát ngôn lệch chuẩn có thể nhanh chóng tạo ra hiệu ứng lan truyền bởi thuật toán ưu tiên những nội dung gây tranh cãi và tâm lý đám đông vốn rất nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến đạo đức, pháp luật. "Nhiều bạn trẻ vẫn hiểu lầm về sự riêng tư trên mạng xã hội, nghĩ rằng livestream là nơi để trút cảm xúc hay bông đùa vô hại. Tuy nhiên, không gian số có khả năng lưu trữ và phát tán gần như vô hạn. Chỉ một khoảnh khắc bộc phát cũng có thể để lại dấu vết rất lâu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cả tổ chức mà các bạn đang gắn bó", ông phân tích.

Theo chuyên gia, điều khiến dư luận phản ứng mạnh trong vụ việc này không chỉ nằm ở câu nói "tiêm thuốc độc", mà còn ở sự cộng hưởng giữa lời nói và bối cảnh. Hai sinh viên xuất hiện trong trang phục ngành y, ngồi tại bệnh viện - nơi gắn với nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người. Chính yếu tố đó khiến công chúng không chỉ đánh giá hành vi của hai cá nhân mà còn liên hệ đến hình ảnh và đạo đức của nghề y. "Cùng một câu nói, nhưng khi xuất hiện trong bệnh viện, trường học sẽ mang ý nghĩa và sức nặng hoàn toàn khác so với cuộc trò chuyện riêng giữa bạn bè. Mạng xã hội không phải là vùng miễn trừ đạo đức. Văn hóa phát ngôn ngoài việc là phép lịch sự, còn là năng lực truyền thông của công dân trong thời đại số", ông nhấn mạnh.

Vụ việc hai sinh viên ngành y phát ngôn gây tranh cãi khi phát trực tiếp tại bệnh viện thu hút nhiều tranh luận về văn hóa phát ngôn trong môi trường số ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Văn hóa phát ngôn là một phần của đạo đức nghề nghiệp

Theo thạc sĩ Trần Xuân Tiến, những người đang công tác hoặc có ý định công tác theo các nghề có tính phục vụ cộng đồng như y tế, giáo dục hay báo chí cần có chuẩn mực phát ngôn cao hơn. Không phải vì họ bị hạn chế quyền tự do ngôn luận mà bởi họ đang nắm giữ niềm tin của xã hội. "Một bác sĩ khoác áo blouse, một giáo viên đứng trên bục giảng hay một nhà báo cầm bút đều không chỉ đại diện cho bản thân mà còn luôn mang theo uy tín của nghề nghiệp", ông nói.

Để hạn chế những sự việc tương tự, các chuyên gia đều cho rằng việc xử lý vi phạm là cần thiết nhưng không nên chỉ là giải pháp duy nhất. Theo thạc sĩ Hoàng Thị Tố Nhi, gia đình cần trở thành nền tảng hình thành nhân cách và kỹ năng ứng xử số bằng việc đồng hành, lắng nghe và làm gương trong sử dụng mạng xã hội. Nhà trường cần tích hợp nội dung về văn hóa ứng xử trên không gian mạng, an ninh mạng và năng lực số vào chương trình đào tạo, đồng thời duy trì các kênh tư vấn tâm lý để hỗ trợ học sinh, sinh viên khi gặp khủng hoảng trực tuyến.

Đồng quan điểm, thạc sĩ Trần Xuân Tiến cho rằng điều quan trọng hơn cả là giáo dục người trẻ về kỹ năng ứng xử trên môi trường số ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. "Mục tiêu không phải là cấm người trẻ sử dụng mạng xã hội, mà là giúp các em hiểu rằng mỗi lời nói trên không gian số đều đi kèm trách nhiệm. Khi ý thức được điều đó, các em sẽ biết cách bảo vệ chính mình, bảo vệ danh dự nghề nghiệp cũng như gìn giữ niềm tin mà xã hội gửi gắm", vị chuyên gia chia sẻ.

Từ một câu nói chỉ diễn ra trong vài giây, vụ việc đã trở thành bài học không chỉ đối với hai sinh viên mà còn với nhiều người trẻ đang sử dụng mạng xã hội. Trong thời đại mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành người phát sóng, văn hóa phát ngôn không còn là câu chuyện của phép lịch sự, mà đã trở thành một phần của năng lực công dân số và đạo đức nghề nghiệp.