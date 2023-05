Hai tàu cá ở Thừa Thiên - Huế bị trôi dạt, chìm do lốc

Sáng 8.5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa chỉ đạo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với chính quyền địa phương 2 xã Phú Thuận, Phú Hải (H.Phú Vang) cứu hộ 2 tàu cá bị gió lốc đánh hỏng, trôi dạt.



Lực lượng chức năng đưa tàu cá bị dạt lên bờ ra biển N.X

Theo thông tin ban đầu, lúc 3 giờ 40 phút ngày 8.5, tổ công tác xã Phú Thuận và tổ công tác xã Phú Hải của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo có 2 tàu gặp nạn do bị giông lốc.

Cụ thể, tàu TTH 91075 TS/04 do ông Trương Viết Hiệp (ở thôn An Dương 1) làm thuyền trưởng bị giông lốc đánh chìm; tàu TTH 92349 TS/04 do ông Phan Văn Liền (ở thôn An Dương 3, cùng xã Phú Thuận, H.Phú Vang) làm thuyền trưởng bị sóng đánh làm dạt lên bờ. Cả 2 tàu đang nằm ở vùng biển thuộc thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải.

Theo báo cáo nhanh, trước khi gặp nạn, cả 2 tàu cá đang neo đậu cùng một khu vực thì gặp giông lốc. Rất may trên tàu lúc này không có thuyền viên.

Hiện trường tàu bị gió lốc đánh chìm N.X

Sáng nay (8.5), 15 cán bộ, chiến sĩ biên phòng được điều động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên, lãnh đạo xã Phú Hải cho biết tàu bị đánh dạt lên bờ hiện đã được đưa ra biển an toàn, riêng tàu bị đắm chưa được trục vớt. Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ người dân ra khu vực tàu đắm để lấy một số tài sản có giá trị còn sót lại, riêng thân tàu có khả năng hư hại toàn bộ.