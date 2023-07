Hai trò chơi The Legend of Zelda cổ điển vừa xuất hiện trên Switch

Theo VGC, Nintendo mới đây đã mang đến hai trò chơi Zelda cổ điển cho máy chơi game Switch. Cụ thể, The Legend of Zelda: Oracle of Ages và The Legend of Zelda: Oracle of Seasons đã có sẵn như một phần của thư viện Game Boy của Switch trên dịch vụ Switch Online.

The Legend of Zelda: Oracle of Ages và The Legend of Zelda: Oracle of Seasons đã có mặt trên Switch VGC

Cả hai trò chơi đều được phát hành cho Game Boy Color trong cùng một ngày vào năm 2001 và được phát triển bởi Flagship, một công ty con của Capcom. Được chơi với góc nhìn trên cao, tương tự như các trò chơi Zelda đời đầu khác như A Link to the Past và Link's Awakening, cả hai tựa game đều có cốt truyện hoàn toàn riêng biệt nhưng có một kết thúc được liên kết với nhau.

Ngoài hai trò chơi Zelda nổi bật, Nintendo còn bổ sung nhiều trò chơi cổ điển khác vào thư viện Switch, gồm có:

Alone in the Dark: The New Nightmare (GBC – Game Boy Color) Blaster Master: Enemy Below (GBC) BurgerTime Deluxe (GB – Game Boy) Game & Watch Gallery 3 (GBC) Gargoyle’s Quest (GB) The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX (GBC) The Legend of Zelda: Oracle of Ages (GBC) The Legend of Zelda: Oracle of Seasons (GBC) Metroid II: Return of Samus (GB) Kirby Tilt ‘n’ Tumble (GBC) Kirby’s Dream Land (GB) Kirby’s Dream Land 2 (GB) Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (GB) Tetris (GB) Wario Land 3 (GBC)

Nintendo gần đây cũng xác nhận rằng Pokémon: Trading Card Game sẽ đến với thư viện Game Boy trong tương lai, bên cạnh đó là các trò chơi Game Boy Advance cũng được phát hành gồm Kirby and the Amazing Mirror, F-Zero: Maximum Velocity và Golden Sun.