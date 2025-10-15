Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hai tù nhân ra tòa vì đâm chết ca sĩ Ian Watkins trong trại giam

Cao Hân
Cao Hân
15/10/2025 13:25 GMT+7

Ian Watkins, cựu thủ lĩnh ban nhạc rock lừng danh Lostprophets, đã bị đâm chết trong một nhà tù ở Anh. Hai người đàn ông bị buộc tội giết người và đã ra hầu tòa.

Theo hãng tin AP, dịch vụ cấp cứu đã được gọi đến nhà tù HMP Wakefield ở khu vực West Yorkshire (Anh) vào sáng 11.10 sau khi Ian Watkins bị tấn công bằng dao. Dù đã được chăm sóc y tế, nam ca sĩ 48 tuổi được xác định đã tử vong ngay tại hiện trường do mất máu nghiêm trọng, sau khi bị cắt trúng tĩnh mạch cổ. 

Cảnh sát West Yorkshire cho biết một cuộc điều tra về vụ giết người đang được tiến hành sau khi bắt giữ hai nghi phạm nam, lần lượt 25 và 43 tuổi.

Hai tù nhân ra tòa vì tội đâm chết ca sĩ Ian Watkins ngay trong trại giam - Ảnh 1.

Hai nghi phạm là Samuel Dodsworth (43 tuổi) và Rashid Gedel (25 tuổi)

ẢNH: BBC

Hai nghi phạm là Rashid Gedel (25 tuổi) và Samuel Dodsworth (43 tuổi) sau đó đã bị đưa ra Tòa sơ thẩm Leeds. Cả hai chỉ xác nhận tên và ngày sinh trong các phiên điều trần ngắn gọn và sẽ tiếp tục xuất hiện tại Tòa án Hoàng gia Leeds.

- Ảnh 2.

Ian Watkins đã tử vong ngay tại hiện trường do mất máu nghiêm trọng, sau khi bị cắt trúng tĩnh mạch cổ

ẢNH: AFP /SOUTH WALES POLICE

Nhà tù khét tiếng và chuỗi ngày bạo lực

Năm 2013, Ian Watkins đã cúi đầu nhận 13 tội danh, trong đó bao gồm những hành vi không thể tưởng tượng như cố gắng cưỡng hiếp trẻ sơ sinh, khuyến khích người hâm mộ lạm dụng con cái của họ và sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em.

Với những tội ác đó, Ian Watkins bị kết án 29 năm tù giam cộng thêm 6 năm giám sát mở rộng. Tại phiên tòa tuyên án, thẩm phán đã gọi Watkins là "kẻ săn mồi tình dục nguy hiểm và xảo quyệt", kẻ đã lợi dụng danh tiếng và quyền lực để thỏa mãn "ham muốn vô độ" của bản thân.

Vào năm 2019, Ian Watkins còn bị tuyên thêm 10 tháng tù vì tàng trữ điện thoại di động. Nam ca sĩ phủ nhận cáo buộc, cho rằng mình bị hai tù nhân khác ép giữ thiết bị và không dám khai danh tính vì sợ bị trả thù.

Theo The Guardian, vào năm 2023, Ian Watkins từng bị ba tù nhân khác bắt làm con tin và dùng dao đâm nhưng may mắn thoát chết, sau khi được các nhân viên trại giam giải cứu khoảng 6 tiếng sau đó.

Ian Watkins: Từ đỉnh vinh quang đến vực thẳm tội lỗi

Ian Watkins sinh năm 1977, từng là một trong những ca sĩ/nhạc sĩ nổi tiếng nhất xứ Wales. Ban nhạc Lostprophets của Ian Watkins hoạt động từ cuối thập niên 1990, đã bán được hàng triệu album và từng đứng đầu bảng xếp hạng Anh vào năm 2006 với album thứ ba Liberation Transmission.

Nhưng đế chế đó đã sụp đổ vào cuối năm 2012 khi Ian Watkins vướng vào hàng loạt cáo buộc tình dục nghiêm trọng. Cú "ngã ngựa" của ngôi sao chính khiến Lostprophets phải hủy các chuyến lưu diễn rồi chính thức tan rã.

Các công tố viên mô tả Ian Watkins là một kẻ bị tha hóa bởi danh vọng, ma túy và quyền lực. Các thành viên còn lại của ban nhạc cũng bày tỏ sự "đau lòng, tức giận và ghê tởm" trước tội ác của Ian Watkins. Sau bản án, một đại diện từ tổ chức bảo vệ trẻ em NSPCC đã nói: "Vụ án này không phải về một người nổi tiếng, mà là về các nạn nhân. Và những nạn nhân đó là trẻ em".

- Ảnh 3.

Ian Watkins từng là một trong những ca sĩ/nhạc sĩ nổi tiếng nhất xứ Wales

ẢNH: AFP

 

