Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Ian Watkins bị đâm chết trong tù

Thanh Chi
Thanh Chi
13/10/2025 08:12 GMT+7

Hôm 11.10 (giờ địa phương), cựu ngôi sao nhạc rock Ian Watkins vừa bị tấn công bằng dao khi đang thụ án trong nhà tù ở West Yorkshire (Anh) và được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Ca sĩ Ian Watkins bị đâm chết trong tù - Ảnh 1.

Ian Watkins bị đâm chết trong tù, cảnh sát đang điều tra hai nghi phạm (ảnh chụp nam ca sĩ tại một buổi trình diễn năm 2011)

ẢNH: AP

Hãng AP đưa tin, dịch vụ ứng cứu khẩn cấp đã được gọi đến nhà tù HMP Wakefield ở khu vực West Yorkshire (Anh) vào sáng 11.10 (giờ địa phương) sau khi Ian Watkins bị tấn công bằng dao. Mặc dù đã được chăm sóc y tế, ca sĩ 48 tuổi được xác định đã tử vong tại hiện trường. Trong một tuyên bố, cảnh sát West Yorkshire cho biết một cuộc điều tra về vụ giết người này đang được tiến hành sau khi cơ quan chức năng bắt giữ hai nghi phạm là nam giới, lần lượt 25 tuổi và 43 tuổi.

Theo tờ The Guardian, Ian Watkins từng bị đâm trong cùng nhà tù vào năm 2023 nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Cụ thể, cựu thành viên nhóm Lostprophets bị ba tù nhân khác bắt làm con tin trước khi được các viên chức nhà tù giải cứu khoảng 6 tiếng sau đó.

Ian Watkins chịu trừng phạt vì loạt tội danh tình dục

Ca sĩ Ian Watkins bị đâm chết trong tù - Ảnh 2.

Hình ảnh Ian Watkins được cảnh sát công bố năm 2013

ẢNH: AFP PHOTO / SOUTH WALES POLICE

Ian Watkins sinh năm 1977, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 và được công chúng biết đến với vai trò thủ lĩnh, giọng ca chính của Lostprophets - ban nhạc rock xứ Wales đứng đầu bảng xếp hạng Anh năm 2006 với album thứ ba Liberation Transmission. Cuối năm 2012, sự nghiệp của Watkins tiêu tan khi nam ca sĩ vướng nhiều cáo buộc tình dục nghiêm trọng. Cú "ngã ngựa" của ngôi sao chính khiến Lostprophets phải hủy các chuyến lưu diễn đã lên lịch trình rồi chính thức tan rã không lâu sau đó.

Năm 2013, Ian Watkins đã nhận tội với 13 cáo buộc, trong đó bao gồm cố gắng cưỡng hiếp trẻ sơ sinh, khuyến khích người hâm mộ lạm dụng con mình và sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em. Sau cùng, nghệ sĩ tai tiếng này bị kết án 29 năm tù cộng với 6 năm giám sát mở rộng. Vào thời điểm tuyên án, thẩm phán gọi Watkins là kẻ săn mồi tình dục nguy hiểm và xảo quyệt, đã lợi dụng danh tiếng để thỏa mãn "ham muốn vô độ" của bản thân.

Năm 2019, giọng ca 7X bị tuyên thêm 10 tháng tù vì tàng trữ điện thoại khi đang ở trong nhà giam. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ phủ nhận cáo buộc, cho biết mình bị hai tù nhân khác ép giữ thiết bị này nhưng không khai danh tính với lý do sợ bị trả thù bạo lực. Ian Watkins cũng nói rằng bản thân bị nhốt cùng với những kẻ giết người, sát nhân hàng loạt, tội phạm hiếp dâm... - "những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ".

Đằng sau cái chết đột ngột của mỹ nhân Nga

Đằng sau cái chết đột ngột của mỹ nhân Nga

Thông tin Kseniya Alexandrova đột ngột qua đời ở tuổi 31 khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Không lâu sau, truyền thông tiết lộ mỹ nhân Nga gặp chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn giao thông và qua đời sau nhiều ngày nằm viện.

Khám phá thêm chủ đề

Ian Watkins Án mạng ca sĩ Anh tử vọng Nhà tù Tội phạm tình dục
