Đằng sau cái chết đột ngột của mỹ nhân Nga

Mỹ nhân Nga Kseniya Alexandrova qua đời sau một tai nạn xe hơi ẢNH: INSTAGRAM NV

Mới đây, Modus Vivendis công ty quản lý người mẫu của Kseniya Alexandrova xác nhận mỹ nhân Nga vừa qua đời hôm 12.8 song không đề cập đến nguyên nhân cái chết của cô. Thông báo bất ngờ này trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, đặc biệt là cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế bởi cô là người mẫu có tiếng đồng thời từng tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Giữa lúc thông tin Kseniya Alexandrova đột ngột qua đời đang gây bàn tán xôn xao, trang RG tiết lộ người đẹp đã gặp tai nạn xe hơi ở khu vực Tver (Nga) vào tháng 7.2025. Trong ngày gặp nạn, Kseniya Alexandrova ngồi ghế phụ trên chiếc ô tô do chồng cô cầm lái, khi phương tiện đang di chuyển thì đột ngột va chạm với một con nai sừng tấm đang chạy qua đường. Cú va chạm bất ngờ và mạnh khiến nữ người mẫu chấn thương nặng. Cô lập tức được đưa đến bệnh viện, điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt vài tuần qua nhưng cuối cùng không qua khỏi. Trong khi đó, chồng cô được cho là không bị thương.

Mỹ nhân Nga qua đời sau gần 5 tháng kết hôn

Kseniya Alexandrova mới kết hôn hồi tháng 3.2025. Sự qua đi của mỹ nhân Nga gây nhiều tiếc nuối bởi sự nghiệp, cuộc sống riêng của cô đều đang thăng hoa và còn nhiều giấc mơ, dự định chưa kịp thực hiện ẢNH: INSTAGRAM NV

Anna Linnikova - Hoa hậu Nga 2022, tiết lộ Kseniya Alexandrova mới kết hôn với người chồng tên Ilya được hơn 4 tháng và đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Nàng hậu này nói về sự ra đi của đàn chị: "Một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, tài năng với trái tim nhân hậu và tâm hồn cao đẹp đã mãi ra đi sau một tai nạn xe hơi. Á hậu Nga Kseniya Alexandrova vừa mới kết hôn, đã ổn định cuộc sống và đang rất hạnh phúc… Sự ra đi của chị ấy nhắc nhở tất cả chúng ta rằng cần trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Bạn không bao giờ biết khi nào một biến cố sẽ xảy ra và cướp đi những người thân yêu của mình".

Hôm 15.8, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Kseniya Alexandrova trong quá trình mỹ nhân Nga tham gia mùa thi 2017. Trong thước phim cũ, người đẹp sinh năm 1994 luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Cô chia sẻ: "Tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới hãy tin vào chính mình và luôn có một ước mơ. Chúng ta hãy mạnh mẽ, tin vào chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Trên thế giới này, mọi thứ đều có thể, không gì là không thể".

Phía Miss Universe gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và những người yêu mến Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017. Tổ chức này bày tỏ: "Sự duyên dáng, xinh đẹp và tinh thần của cô đã để lại dấu ấn khó quên trong gia đình hoàn vũ và hơn thế nữa. Mong rằng ký ức về cô sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho lòng tốt, sức mạnh và tình yêu trong tất cả những người may mắn được biết đến cô ấy". Bên dưới bài đăng, người hâm mộ cuộc thi lấp đầy phần bình luận bằng những lời tiễn biệt tiếc nuối dành cho Kseniya Alexandrova.

Kseniya Alexandrova thời điểm thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 ẢNH: GETTY

Kseniya Alexandrova sinh năm 1994 tại Moscow (Nga), cô bắt đầu làm người mẫu cho công ty Modus Vivendis từ năm 19 tuổi. Người đẹp từng tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Nga 2017 và xuất sắc giành ngôi á hậu 1. Cùng năm, cô đại diện nhan sắc xứ sở bạch dương tham gia Hoa hậu Hoàn vũ nhưng dừng chân ở vòng loại. Những năm qua, cô hoạt động với vai trò người mẫu, dẫn chương trình đồng thời là một nhà tâm lý học.

Bên cạnh sắc vóc nổi trội cùng sự nghiệp người mẫu triển vọng, Kseniya Alexandrova còn sở hữu học vấn đáng nể. Người đẹp lần lượt lấy bằng cử nhân Tài chính và tín dụng (2016) và cử nhân Tâm lý học (2022) tại hai ngôi trường đại học lâu đời ở Nga. Ngoài ra, cô hoàn thành chương trình học tại một ngôi trường đào tạo lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.