Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đằng sau cái chết đột ngột của mỹ nhân Nga

Thanh Chi
Thanh Chi
16/08/2025 11:28 GMT+7

Thông tin Kseniya Alexandrova đột ngột qua đời ở tuổi 31 khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Không lâu sau, truyền thông tiết lộ mỹ nhân Nga gặp chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn giao thông và qua đời sau nhiều ngày nằm viện.

Đằng sau sự ra đi đột ngột của mỹ nhân Nga đoản mệnh - Ảnh 1.

Mỹ nhân Nga Kseniya Alexandrova qua đời sau một tai nạn xe hơi

ẢNH: INSTAGRAM NV

Mới đây, Modus Vivendis công ty quản lý người mẫu của Kseniya Alexandrova xác nhận mỹ nhân Nga vừa qua đời hôm 12.8 song không đề cập đến nguyên nhân cái chết của cô. Thông báo bất ngờ này trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, đặc biệt là cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế bởi cô là người mẫu có tiếng đồng thời từng tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Giữa lúc thông tin Kseniya Alexandrova đột ngột qua đời đang gây bàn tán xôn xao, trang RG tiết lộ người đẹp đã gặp tai nạn xe hơi ở khu vực Tver (Nga) vào tháng 7.2025. Trong ngày gặp nạn, Kseniya Alexandrova ngồi ghế phụ trên chiếc ô tô do chồng cô cầm lái, khi phương tiện đang di chuyển thì đột ngột va chạm với một con nai sừng tấm đang chạy qua đường. Cú va chạm bất ngờ và mạnh khiến nữ người mẫu chấn thương nặng. Cô lập tức được đưa đến bệnh viện, điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt vài tuần qua nhưng cuối cùng không qua khỏi. Trong khi đó, chồng cô được cho là không bị thương.

Mỹ nhân Nga qua đời sau gần 5 tháng kết hôn

Đằng sau sự ra đi đột ngột của mỹ nhân Nga đoản mệnh - Ảnh 2.

Kseniya Alexandrova mới kết hôn hồi tháng 3.2025. Sự qua đi của mỹ nhân Nga gây nhiều tiếc nuối bởi sự nghiệp, cuộc sống riêng của cô đều đang thăng hoa và còn nhiều giấc mơ, dự định chưa kịp thực hiện

ẢNH: INSTAGRAM NV

Anna Linnikova - Hoa hậu Nga 2022, tiết lộ Kseniya Alexandrova mới kết hôn với người chồng tên Ilya được hơn 4 tháng và đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Nàng hậu này nói về sự ra đi của đàn chị: "Một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, tài năng với trái tim nhân hậu và tâm hồn cao đẹp đã mãi ra đi sau một tai nạn xe hơi. Á hậu Nga Kseniya Alexandrova vừa mới kết hôn, đã ổn định cuộc sống và đang rất hạnh phúc… Sự ra đi của chị ấy nhắc nhở tất cả chúng ta rằng cần trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Bạn không bao giờ biết khi nào một biến cố sẽ xảy ra và cướp đi những người thân yêu của mình".

Hôm 15.8, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Kseniya Alexandrova trong quá trình mỹ nhân Nga tham gia mùa thi 2017. Trong thước phim cũ, người đẹp sinh năm 1994 luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Cô chia sẻ: "Tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới hãy tin vào chính mình và luôn có một ước mơ. Chúng ta hãy mạnh mẽ, tin vào chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Trên thế giới này, mọi thứ đều có thể, không gì là không thể".

Phía Miss Universe gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và những người yêu mến Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017. Tổ chức này bày tỏ: "Sự duyên dáng, xinh đẹp và tinh thần của cô đã để lại dấu ấn khó quên trong gia đình hoàn vũ và hơn thế nữa. Mong rằng ký ức về cô sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho lòng tốt, sức mạnh và tình yêu trong tất cả những người may mắn được biết đến cô ấy". Bên dưới bài đăng, người hâm mộ cuộc thi lấp đầy phần bình luận bằng những lời tiễn biệt tiếc nuối dành cho Kseniya Alexandrova.

Đằng sau sự ra đi đột ngột của mỹ nhân Nga đoản mệnh - Ảnh 3.

Kseniya Alexandrova thời điểm thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017

ẢNH: GETTY

Kseniya Alexandrova sinh năm 1994 tại Moscow (Nga), cô bắt đầu làm người mẫu cho công ty Modus Vivendis từ năm 19 tuổi. Người đẹp từng tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Nga 2017 và xuất sắc giành ngôi á hậu 1. Cùng năm, cô đại diện nhan sắc xứ sở bạch dương tham gia Hoa hậu Hoàn vũ nhưng dừng chân ở vòng loại. Những năm qua, cô hoạt động với vai trò người mẫu, dẫn chương trình đồng thời là một nhà tâm lý học.

Bên cạnh sắc vóc nổi trội cùng sự nghiệp người mẫu triển vọng, Kseniya Alexandrova còn sở hữu học vấn đáng nể. Người đẹp lần lượt lấy bằng cử nhân Tài chính và tín dụng (2016) và cử nhân Tâm lý học (2022) tại hai ngôi trường đại học lâu đời ở Nga. Ngoài ra, cô hoàn thành chương trình học tại một ngôi trường đào tạo lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Tin liên quan

Mỹ nhân Nga đột ngột qua đời ở tuổi 31

Mỹ nhân Nga đột ngột qua đời ở tuổi 31

Kseniya Alexandrova - mỹ nhân Nga từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017, vừa ra đi ở tuổi 31. Thông tin được công ty chủ quản của nữ người mẫu chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ nhân Nga Kseniya Alexandrova qua đời tai nạn giao thông Miss Universe Hoa hậu Hoàn vũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận