Harry Styles, Tom Holland và loạt sao trẻ giàu nhất nước Anh

"Nhện nhí" Tom Holland đứng vị trí thứ ba 30,6 triệu bảng Anh (hơn 1.000 tỉ đồng). Những năm qua, tài tử 28 tuổi nổi tiếng toàn cầu với vai chính trong loạt phim tỉ đô của vũ trụ điện ảnh Marvel: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home và Spider-Man: No Way Home đồng thời liên tục nhận được các dự án lớn ở Hollywood. Ngôi sao sinh năm 1996 cũng được truyền thông quốc tế nhận định là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất trong thế hệ của mình