Sự ra đi đột ngột của Liam Payne gây sốc làng giải trí

Thông tin Liam Payne qua đời gây sốc làng giải trí ẢNH: WIREIMAGE

Sự ra đi đột ngột của Liam Payne đang trở thành tâm điểm chú ý của làng trí Âu - Mỹ. Nam ca sĩ 31 tuổi tử vong sau khi ngã từ tầng cao của khách sạn ở Buenos Aires, Argentina, hôm 16.10 (giờ địa phương). Thông tin này khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ ngôi sao đoản mệnh không khỏi bàng hoàng. Những lời tri ân, tưởng nhớ Liam Payne xuất hiện ngập tràn mạng xã hội, các phương tiện truyền thông.



Cách đây ít giờ, nam ca sĩ Charlie Puth đăng tải dòng trạng thái trên Instagram: "Tôi đang rất sốc ngay lúc này. Liam luôn rất tốt với tôi. Cậu ấy là một trong những nghệ sĩ lớn đầu tiên mà tôi được làm việc cùng. Tôi không thể tin rằng cậu ấy đã ra đi…".

Giọng ca See You Again cũng chia sẻ khoảnh khắc hai người vui vẻ cùng nhau và bày tỏ: "Ngay lúc này, tôi đang rất buồn, cầu mong cho cậu ấy yên nghỉ". Trong một story khác trên Instagram, Charlie Puth chia sẻ video Liam Payne đang thảo luận về cách hai người viết một bài hát và chia sẻ: "Tôi rất lấy làm tiếc".

Charlie Puth thân thiết với Liam Payne nhờ có cơ hội hợp tác trong quá khứ ẢNH: INSTAGRAM CHARLIE PUTH

Nhà sản xuất Zedd, cộng sự của Liam Payne trong ca khúc Get Low thương tiếc nam ca sĩ trên trang cá nhân: "Yên nghỉ nhé Liam… Tôi không thể tin đây là sự thật… thực sự đau lòng".

Paris Hilton cũng viết trên X: "Thật đau lòng khi nghe tin Liam Payne qua đời. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc và tình yêu thương đến gia đình cùng những người thân yêu của cậu ấy. Hãy yên nghỉ nhé, bạn của tôi".

Nam ca sĩ Ty Dolla $ign chia sẻ ảnh của Liam Payne và bày tỏ: "Vừa nói chuyện với cậu cách đây có hai ngày thôi mà anh bạn. Nhớ cậu quá!". Rapper Flavor Flav nhắn gửi: "Yên nghỉ nhé Liam Payne, cậu còn trẻ quá". Juicy J chia sẻ trên trang cá nhân: "Yên nghỉ nhé Liam Payne, thật không thể tin được. Xin được cầu nguyện cùng gia đình".

El James - tác giả bộ sách Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) tưởng nhớ nam ca sĩ người Anh: "Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin Liam Payne qua đời một cách bi thảm. Tôi gần như không thể tin được. Xin được gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình cậu ấy". Năm 2018, Payne đã hợp tác với Rita Ora cho nhạc phim phần thứ 3 của loạt phim chuyển thể từ bộ truyện kể trên.

Người hâm mộ đặt nến bên ngoài khách sạn ở Buenos Aires (Argentina) - nơi Liam Payne qua đời ẢNH: REUTERS

"Tin tức về Liam Payne khiến tôi không nói nên lời… Tôi đã ngưỡng mộ One Direction rất nhiều", ca sĩ Corbyn Besson viết trên X. Ca sĩ Mabel cũng bày tỏ lòng kính trọng: "Liam, trong nhiều năm qua, em biết mình có thể gọi cho anh để được hỗ trợ và nhận lời khuyên từ anh như một người anh lớn, nhưng giờ anh đã đi mất rồi… Xin gửi lời cầu nguyện cùng gia đình và bạn bè của Liam trong thời gian đau buồn này, anh sẽ luôn được nhớ đến".

"Tôi xin chia buồn với tất cả những ai, giống như tôi, đã lớn lên cùng âm nhạc của One Direction và vun đắp rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời với âm nhạc của họ", nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Brazil Maisa Silva viết trên X.

Một số cựu thí sinh của X-Factor (chương trình cất cánh cho sự nghiệp âm nhạc của Liam Payne) cũng đăng bài tiễn biệt nam ca sĩ 31 tuổi. Trong số đó, Rylan Clark (thí sinh mùa 9 của chương trình) bày tỏ: "Tin này thật sự đau buồn. Mọi chuyện quá bi thảm và cậu ấy còn quá trẻ. Yên nghỉ nhé, Liam".

Hiện một trong những điều mà người hâm mộ lẫn truyền thông quan tâm nhất lúc này là phản ứng của các thành viên One Direction trước sự ra đi của Liam Payne. Tuy nhiên tính đến nay, chưa có thành viên nào của nhóm liên tiếng về việc đồng đội từng đồng hành cùng họ qua đời.

Liam Payne (bìa phải) đăng bức ảnh cũ chụp cùng nhà làm phim quá cố Morgan Spurlock và các thành viên One Direction hồi tháng 5.2024 ẢNH: INSTAGRAM LIAM PAYNE

Liam Payne sinh năm 1993 tại Anh, giọng ca trẻ này tham gia chương trình The X Factor hồi 2008 sau đó nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam One Direction. Khi nhóm tạm ngừng hoạt động vào năm 2015, Payne ký hợp đồng với hãng thu âm tại Bắc Mỹ và tiếp tục đam mê âm nhạc.

Bên cạnh các bản hit gắn liền với One Direction: What Makes You Beautiful, Night Changes, Kiss You, Perfect… nam ca sĩ 9X còn được yêu mến qua các sản phẩm solo: Strip That Down, Bedroom Floor, Get Low, Stack It Up… Liam Payne đã bán được hơn 18 triệu đĩa đơn trong vòng chưa đầy ba năm sau khi One Direction tạm ngừng hoạt động và thu hút hơn 3,9 tỉ lượt phát trên các nền tảng trực tuyến.

Về đời tư, Liam Payne từng trải qua nhiều mối tình, trong đó có thời gian gắn bó với nữ ca sĩ Cheryl (từ 2016 đến 2018) và có chung con trai hiện 7 tuổi. Những năm qua, ngôi sao 9X từng vật lộn với chứng nghiện rượu, các vấn đề về sức khỏe tinh thần thậm chí đã có lúc có ý định tự tử. Anh cũng từng được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Năm ngoái, giọng ca này đã nhập viện vì nhiễm trùng thận.