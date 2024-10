Liam Payne, thành viên nhóm One Direction, qua đời ở tuổi 31

Payne được biết đến nhiều nhất qua nhóm One Direction nhờ chất giọng đặc trưng, trở thành một phần không thể thiếu trong các bản hit đứng đầu bảng xếp hạng của ban nhạc như What Makes You Beautiful, Best Song Ever, Story of My Life, Night Changes...

Liam Payne qua đời khi còn trẻ ẢNH: VARIETY

Là một trong những nhóm nhạc nam có album bán chạy nhất trong lịch sử, nhóm nhạc năm thành viên này đã bán được hơn 70 triệu đĩa trên toàn thế giới trong thời gian hoạt động cùng nhau từ năm 2010 đến năm 2016.

Nam ca sĩ đã tử vong sau khi ngã từ lầu 3 của khách sạn ở Buenos Aires, Argentina, theo hãng tin AP. Alberto Crescenti, người đứng đầu hệ thống y tế khẩn cấp của tiểu bang, cho biết anh ngã xuống sân của khách sạn CasaSur Palermo. Không rõ liệu cú ngã này có phải là tai nạn hay không và các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân.

Sinh ra tại Wolverhampton (Anh), Liam Payne bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với tư cách là một thí sinh trong chương trình The X Factor vào năm 2008 khi anh mới 14 tuổi. Anh bị loại khỏi chương trình sau khi giám khảo Simon Cowell nói rằng anh còn quá trẻ để tiếp tục và yêu cầu anh quay lại khi lớn hơn. Cũng trong buổi thử giọng này, Payne lần đầu tiên gặp Cheryl Cole, người mà anh bắt đầu chính thức hẹn hò vào năm 2016. Cole là giám khảo cùng với Cowell và Louis Walsh. Họ chia tay vào năm 2018 và có chung một đứa con là Bear Grey Payne (7 tuổi).

Payne đã thử giọng cho The X Factor lần thứ hai vào năm 2010, hát ca khúc Cry Me a River của Michael Bublé, giúp anh giành điểm cao và được Cowell đứng dậy vỗ tay. Sau đó, giám khảo Nicole Scherzinger xếp anh vào một nhóm, cùng với Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson và Zayn Malik. Họ đã giành vị trí thứ ba trong chương trình và sau đó được ký hợp đồng với Syco Entertainment của Cowell.

Nhóm One Direction vào năm 2010 ẢNH: PEOPLE

Thế giới lần đầu tiên biết đến One Direction thông qua video do The X Factor sản xuất và phân phối. Chính thông qua những video này mà người hâm mộ bắt đầu nhận diện các thành viên và tính cách cũng như nét đặc trưng của họ. Payne được coi là thành viên có trách nhiệm nhất của nhóm.

Họ được Cowell và một nhóm huấn luyện viên thanh nhạc hướng dẫn trong The X Factor, bao gồm cả Savan Kotecha, người đồng sáng tác đĩa đơn đầu tay của One Direction: What Makes You Beautiful và tiếp tục sáng tác thêm một số bài hát nữa cho ban nhạc từ năm 2011 đến năm 2013.

Liam Payne và Cheryl Cole ẢNH: TEEN VOGUE

One Direction tuyên bố tạm ngừng hoạt động vào năm 2016, chỉ một năm sau khi Malik trở thành thành viên đầu tiên rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo. Payne ký hợp đồng thu âm solo với Capitol Records UK vào tháng 7.2016. Anh bắt đầu phát hành nhạc với tư cách là nghệ sĩ solo vào năm 2017 với đĩa đơn Strip That Down có sự góp mặt của thành viên Quavo của nhóm Migos. Bài hát do Ed Sheeran đồng sáng tác đã vào top 10 tại Mỹ và đạt vị trí thứ 3 tại quê nhà Vương quốc Anh.

Payne phát hành album đầu tay LP1 vào tháng 12.2019, đạt vị trí thứ 17 tại Vương quốc Anh. Đầu năm nay, anh công bố đĩa đơn mới nhất Teardrops, kèm theo một phiên bản acoustic.

Liam Payne đã cởi mở về cuộc đấu tranh của mình với việc uống rượu và những ý nghĩ tự tử. Chỉ mới năm ngoái anh hoàn thành hơn 3 tháng cai nghiện. "Tôi đã cai nghiện được hơn 100 ngày rồi. Tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi cảm thấy thực sự, thực sự tốt và sự ủng hộ từ người hâm mộ thực sự, thực sự tốt, vì vậy tôi vô cùng hạnh phúc", thành viên One Direction nói với IFL TV.