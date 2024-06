Người đứng sau thành công của One Direction tìm kiếm nhóm nhạc nam mới

Sau một thập kỷ "bom tấn toàn cầu" One Direction không còn hoạt động, nhà cựu sáng lập Britain's Got Talent và The X Factor Simon Cowell đang quay trở lại thị trường nhóm nhạc để tìm một tên tuổi mới.

"Chiến dịch" nói trên đã được phát động ở London (Anh) với bảng quảng cáo có hình Cowell đeo kính râm gợi nhớ đến tấm áp phích tuyển dụng năm 1914 của Lord Kitchener với dòng chữ: “Simon cần bạn! Những ngôi sao tương lai sẽ góp mặt trong nhóm nhạc nam mới. Chần chờ gì nữa".

Simon Cowell bên tấm áp phích mới tìm kiếm nhóm nhạc The Guardian

Chia sẻ với báo giới, Cowell cho biết: “Mọi thế hệ đều xứng đáng có một nhóm nhạc nam siêu sao và tôi không nghĩ có nhóm nhạc nào lại thành công như One Direction trong hơn 14 năm qua. Ngành công nghiệp này có xu hướng tập trung vào các nghệ sĩ solo – vì vậy thường cần một nhà đầu tư để thành lập một nhóm nhạc. Không gì có thể sánh bằng niềm vui khi được làm việc cùng họ, đi lưu diễn khắp thế giới và biểu diễn trước hàng nghìn người”.

Được biết, các buổi thử giọng sẽ bắt đầu ở Newcastle vào ngày 4.7, sau đó là khắp Liverpool, Dublin và London.

Tuy nhiên, Cowell cũng thừa nhận “mức độ rủi ro cao” trong hoạt động kinh doanh này, khi các nhóm nhạc nam và nữ đang phải vật lộn để phát triển trong những năm gần đây ở Anh. Sau khi nhóm nhạc duy nhất là Little Mix tạm ngừng hoạt động vào năm 2022, hiện ở Anh không có nhóm nhạc kế thừa nào.

Cowell thậm chí dường như đã lường trước sự sụp đổ cuối cùng của dự án mới của mình vào đúng ngày ra mắt, khi ông nói với các thành viên của nhóm nhạc tiềm năng rằng: “Đây cũng là bệ phóng tuyệt vời cho sự nghiệp solo”, sau đó nêu bật thành công của Harry Styles trong lĩnh vực âm nhạc.

Simon cùng các thành viên của One Direction The Rolling Stone

Nếu Cowell thành công, thì ông sẽ nối dài thêm truyền thống tốt đẹp của âm nhạc Anh là hoạt động ban nhạc từ giai đoạn đầu cho đến thời kỳ đỉnh cao với những tên tuổi như Take That, East 17 và Five.

Trước đó, nhóm The Vamps có lợi thế khi One Direction tạm ngừng hoạt động vào năm 2016. Họ đã có album Night and Day (2017) và Cherry Blossom (2020) đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng, tuy vậy chỉ ngay tuần sau nó đã rơi xuống những vị trí cuối, cho thấy việc thiếu quan tâm của công chúng nói chung ngoài lượng người hâm mộ cốt lõi nói riêng.

Một nhóm nhạc khác cũng xuất hiện gần đây là Rak-Su đã vô địch The X Factor năm 2017. Nhưng sau khi được Cowell dìu dắt, họ nhanh chóng tan rã sau đĩa đơn đầu tay đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Gần đây hơn, nhóm nhạc nam R&B người Anh No Guidnce đã thu hút một lượng lớn người theo dõi trên TikTok nhờ những màn trình diễn hòa âm chuyên nghiệp, nhưng họ vẫn chưa thể lọt vào Top 100 của Vương quốc Anh.

Trong khi đó, các nhóm nhạc Anh như Coldplay và Arctic Monkeys vẫn tiếp tục đạt được những thành công thương mại vượt trội trên toàn thế giới. Tính cho đến nay, Take That vẫn có sức hút lớn, khi đã bán được hơn 700.000 vé trong 41 ngày trong chuyến lưu diễn Vương quốc Anh và Ireland trong năm nay.

Tuy vậy, giới chuyên gia đánh giá dự án của Cowell cũng rất tiềm năng, bởi uy tín trong ngành âm nhạc của ông được thể hiện qua sự thành công của những tên tuổi như Leona Lewis, Olly Murs và James Arthur. Ông cũng là người bán bản quyền The X Factor hay Britain's Got Talent ra toàn thế giới.

Trong quá khứ, ông cũng rất "mát tay" khi ký hợp đồng với cặp đôi Robson & Jerome - nhóm đôi có 2 trong 3 đĩa đơn bán chạy nhất năm 1995, Westlife - nhóm có 13 đĩa đơn quán quân ở Anh và Five - nhóm có 11 bản hit Top 10 liên tiếp.