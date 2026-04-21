Thời sự

Hai tướng quân đội được kéo dài thời gian chức vụ

Mai Hà
21/04/2026 06:47 GMT+7

Ngày 20.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký các quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Tại Quyết định số 698, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11.5.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện và trung tướng Phạm Đức Duyên

ẢNH: BÁO BIÊN PHÒNG, QK2

Trung tướng Phạm Đức Duyên được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu 2 vào tháng 5.2021. Ông từng giữ các chức vụ như Chính ủy Sư đoàn 316, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó chính ủy Quân khu 2.

Ông được bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Phạm Đức Duyên được thăng quân hàm trung tướng vào tháng 6.2020.

Tại Quyết định số 699, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31.5.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện từng làm Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng, phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thanh niên quân đội thực hiện 16 từ khóa

