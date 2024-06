Hai vợ chồng tử vong trong vụ cháy nhà ở TP.Thái Nguyên

Trao đổi với Thanh Niên trưa 26.6, ông Nguyễn Linh, Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên, xác nhận trong vụ cháy nhà xảy ra sáng cùng ngày tại P.Tân Long có 2 người thiệt mạng khi bị mắc kẹt trên tầng 2.

Vụ cháy nhà khiến hai vợ chồng chị H. tử vong CTV

"2 nạn nhân là vợ chồng, trong đó người vợ trú tại TP.Thái Nguyên, chồng là người Ấn Độ", ông Linh nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên Nguyễn Linh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an TP.Thái Nguyên, vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ ngày 26.6, tại căn nhà ở địa chỉ số 88, ngõ 379, đường Dương Tự Minh, thuộc tổ 3, P.Tân Long.

Căn nhà bị cháy cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 100 m2/sàn, do chị N.T.H (43 tuổi, trú tại tổ 6, P.Quang Vinh, TP.Thái Nguyên) mua để ở và làm văn phòng kinh doanh online sản phẩm vòng tay và hương trầm.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người, trong đó 4 người đã thoát được ra ngoài. Còn lại chị N.T.H và anh A.M.S (quốc tịch Ấn Độ) bị mắc kẹt trên tầng 2.

Khoảng 30 phút sau vụ cháy, vợ chồng chị H. được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Sau đó, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên nhưng đã tử vong.

Đồ đạc, tài sản trong nhà bị cháy rụi BTN

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Linh, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP.Thái Nguyên điều tra kết luận nhưng nhận định ban đầu là do chập điện trên ban thờ đặt tại tầng 2.

Sáng 26.6, đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình chị H. Ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thái Nguyên, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 48 vụ cháy, gây thiệt hại về giá trị tài sản trên 1,37 tỉ đồng. Trong đó, TP.Thái Nguyên là địa phương xảy ra nhiều vụ cháy nhất, với 9 vụ; TP.Phổ Yên và các huyện: Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Phú Bình, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ.

Cũng theo Công an tỉnh Thái Nguyên, nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do sự cố điện, thiết bị điện; do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt...