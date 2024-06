Hai vụ cháy nhà tại Hà Nội

Khoảng 5 giờ 25 ngày 8.6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đi làm nhiệm vụ, sau khi nhận tin báo cháy xảy ra tại địa chỉ 23 Hàng Vải (P.Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm).



Lửa cháy ngùn ngụt tại quán cà phê trên phố Hàng Vải Đ.X

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm cho hay, đám cháy xảy ra tại tầng 2 của quán cà phê. Ngôi nhà này cao 2 tầng và có sân thượng, diện tích cháy khoảng 5 m2.

Theo vị chỉ huy, thời điểm tiếp cận, đám cháy đã được nhân dân trong tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và lực lượng công an cơ sở phát hiện và chữa cháy ban đầu, ngăn cháy lan, cháy lớn. Do đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm chỉ mất 10 phút để dập tắt hoàn toàn đám cháy, không có thiệt hại về người.

Nhờ lực lượng tại chỗ chữa cháy ban đầu và ngăn cháy lan, cảnh sát chỉ mất 10 phút để dập tắt đám cháy Đ.X

Trước đó, khoảng 0 giờ 40 cùng ngày, hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà cấp 4 trên phố Nguyễn Lân (P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q. Thanh Xuân đã điều động phương tiện và lực lượng tới hiện trường. Đám cháy đã được người dân và công an cơ sở dập tắt, không gây thiệt hại về người.