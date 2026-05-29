Hai vụ tai nạn khiến 4 người tử vong: Hiểm họa tạt đầu xe tải, container

Ngày 29.5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trong ngày 28.5 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Điểm đáng chú ý là các vụ tai nạn đều liên quan đến tình huống xe máy di chuyển vào khu vực điểm mù và cắt ngang đầu xe lớn khi lưu thông.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giao nhau giữa đường tỉnh 824 và đường tỉnh 825 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại khu vực giao nhau giữa đường tỉnh 824 và đường tỉnh 825, thuộc ấp 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 28.5, xe tải biển số 50H-900.19 do ông Đ.T.T (43 tuổi, ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 825. Khi phương tiện rẽ phải sang đường tỉnh 824 tại khu vực ngã ba Đức Hòa thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 62H4-4193 chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà N.T.N.E (52 tuổi) và bà N.T.T (49 tuổi, cùng ở xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ Long An ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ tai nạn khác xảy ra tại khu vực vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ Long An, thuộc phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Thời điểm này, ông T.H.P (58 tuổi) điều khiển xe máy biển số 63B3-240.37 chở bà P.T.T.V (57 tuổi, cùng ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng về tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm với xe container biển số 62C-123.59 kéo theo rơ-moóc biển số 62R-009.42 chạy cùng chiều phía sau.

Sau va chạm, cả hai nạn nhân cùng xe máy bị cuốn vào gầm container và tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, tai nạn giữa xe máy với xe tải, xe container thường để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do phương tiện lớn có nhiều điểm mù, quãng đường phanh dài và khó xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều người điều khiển xe máy chủ quan, cố vượt lên trước đầu xe tải, luồn lách tại giao lộ hoặc chạy sát hông xe lớn. Chỉ cần lọt vào điểm mù, tài xế gần như không thể quan sát được xe máy, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tạt đầu xe tải, xe container; không chạy song song sát hông xe lớn; không vượt xe khi phương tiện lớn đang chuyển hướng hoặc tại nơi khuất tầm nhìn.

Đối với tài xế xe tải, container, cơ quan chức năng cũng đề nghị cần giảm tốc độ khi qua giao lộ, khu dân cư; chủ động quan sát kỹ hai bên, đặc biệt chú ý xe máy, xe đạp và người đi bộ có thể bất ngờ cắt ngang đầu xe.