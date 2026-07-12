Hai vụ tố gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai, Sở GD-ĐT nói gì?

Ngày 12.7, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả xác minh các phản ánh của công dân về việc gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Kết quả cho thấy các nội dung phản ánh đều không đúng.



Đối với phản ánh thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi tại điểm thi Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh nhưng giám thị không xử lý, Sở GD-ĐT xác định thông tin này không đúng.

Theo kết quả xác minh, đầu buổi thi ngày 12.6, trong thời gian phát giấy thi và giấy nháp để thí sinh ghi thông tin, trước thời điểm mở đề và tính giờ làm bài, giám thị phòng thi số 859 phát hiện thí sinh H.N.L.Q mang điện thoại di động để trong cặp nhựa trong suốt đặt dưới hộc bàn. Hai giám thị đã lập tức thu giữ điện thoại và bàn giao cho phó trưởng điểm thi cất giữ tại phòng bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh, cách phòng thi khoảng 50 m.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định các nội dung phản ánh, tố gian lận đều không đúng, không có cơ sở ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tổ công tác xác định điện thoại được phát hiện trước khi phát đề thi. Qua làm việc với 5 thí sinh cùng phòng, tất cả đều xác nhận thời điểm xảy ra vụ việc chưa phát đề. Kiểm tra điện thoại của thí sinh H.N.L.Q cũng không phát hiện hình ảnh đề thi, bài làm hoặc dấu hiệu sử dụng các ứng dụng để chuyển thông tin ra bên ngoài.

Đối với thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thí sinh N.T.T, học sinh lớp 12A10 tại điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, mang điện thoại vào phòng thi để tra đáp án, Sở GD-ĐT kết luận nội dung phản ánh không có cơ sở.

Theo kết quả xác minh, trong cả 3 buổi thi, thí sinh N.T.T ngồi ở những vị trí thuận lợi để giám thị quan sát, gồm bàn đầu trong môn toán và bàn thứ ba ở các môn ngữ văn, môn tự chọn. Trước mỗi buổi thi, giám thị đều nhắc nhở thí sinh về các vật dụng được phép mang vào phòng và thực hiện kiểm tra theo đúng quy chế. Trong suốt quá trình coi thi không ghi nhận trường hợp vi phạm.

Làm việc với Tổ công tác, 18 thí sinh cùng phòng thi đều khẳng định không phát hiện N.T.T sử dụng điện thoại trong cả 3 buổi thi. Bản thân thí sinh này cũng khẳng định không mang, không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào không được phép trong phòng thi và cho rằng các thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, gia đình và nhà trường.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra, xác minh, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả hai điểm thi nêu trên đều không ghi nhận trường hợp gian lận, vi phạm quy chế thi, đồng thời không phát sinh phản ánh, tố cáo tại thời điểm tổ chức kỳ thi. Các thông tin được phản ánh sau đó đều được xác định là không đúng hoặc không có cơ sở.



