Halle Bailey và những phiên bản nàng tiên cá gây ấn tượng trên màn ảnh

Phiên bản tiên cá Ariel của nữ diễn viên Joanna Garcia trên Once upon a time được khán giả truyền hình yêu thích trong nhiều năm liền. Đây là dự án phim đặc biệt kéo dài gần 10 năm của đài ABC, khai thác góc nhìn khác biệt của các nhân vật quen thuộc nhà Disney. Vào vai Ariel thế hệ mới, Joanna Garcia ghi điểm với thân hình nóng bỏng, nụ cười tỏa nắng và tính cách mạnh mẽ. Joanna Garcia năm nay 43 tuổi, là gương mặt truyền hình quen thuộc với khán giả Mỹ. Cô nổi danh từ các bộ phim dài tập như: Privilege, Better with you, Animal practice...