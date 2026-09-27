Hầm bí mật trong Trường THCS Trưng Vương Hà Nội

Theo báo Quân đội nhân dân, trong khuôn viên trường từng có một căn hầm khoảng 40 m², hai lối ra vào. Hầm được xây trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp để cán bộ trú ẩn hoặc rút đi khi tình hình báo động. Thời chống Mỹ, hầm là nơi giáo viên, học sinh trú ẩn hoặc cứu chữa thương, bệnh binh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Những lối xuống hầm về sau đã bị lấp.

Trường THCS Trưng Vương có tuổi đời hơn 100 năm KÝ HỌA CỦA KTS HOÀNG DŨNG

Trên trán tường phần mái Trường THCS Trưng Vương có phù điêu huy hiệu TP.Hà Nội thời Pháp thuộc với hình ảnh hai con rồng uốn mình hướng vào một thanh kiếm. Có tài liệu cho rằng, rồng và kiếm là sự kết hợp hai biểu tượng uy quyền trong văn hóa Á Đông và châu Âu. Giả thuyết khác lại liên hệ thanh kiếm với tích trả gươm ở hồ Hoàn Kiếm. Huy hiệu Hà Nội thời Pháp từng xuất hiện trên nhiều công trình đô thị, nhưng nay rất hiếm khi thấy. Trường Trưng Vương là nơi hiếm hoi còn giữ được dấu tích này.

Trường Trưng Vương là nơi hiếm hoi còn giữ Huy hiệu TP.Hà Nội thời Pháp thuộc - song long chầu bảo kiếm Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Trường lấy mốc thành lập năm 1917, khi Pháp mở Trường Nữ học An Nam, nhận nữ sinh từ 8 tuổi. Ngoài Quốc ngữ, tiếng Pháp, toán, địa lý, vệ sinh, luân lý, chương trình còn có may, thêu, nấu ăn và quản lý gia đình. Qua nhiều lần đổi tên, trường giữ tên Trưng Vương từ năm 1948 đến nay. Nửa đầu thế kỷ 20, trường chỉ đào tạo nữ sinh, sau năm 1958 mới nhận nam sinh.

Trường THCS Trưng Vương vẫn còn nhiều nét kiến trúc cũ KÝ HỌA CỦA HỌA SĨ TRẦN BÌNH MINH

Hai khối nhà A và D vẫn còn nhiều nét kiến trúc cũ. Nhiều chi tiết thường được nhìn như vẻ đẹp "Pháp cổ" lại giúp công trình thích ứng với khí hậu Hà Nội: hành lang rộng tới 2,5 m là vùng đệm, trần cao thông thoáng, cửa lá sách chặn mưa nhưng gió vẫn lưu thông. Đây là một kiểu điều hòa không khí tự nhiên trước thời máy lạnh. Cổng trường vẫn giữ hình ảnh cũ. Cầu thang gỗ ngày xưa vẫn còn được sử dụng.

Trưng Vương khung cửa mùa thu KÝ HỌA CỦA KTS PHÙNG THẾ HUY

Trường THCS Trưng Vương nhìn từ trên cao KÝ HỌA CỦA LÊ DUY LỰC

Huy hiệu TP.Hà Nội thời Pháp kết hợp văn hóa Á - Âu KÝ HỌA CỦA KTS BÙI HOÀNG BẢO