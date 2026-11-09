Hàm lượng bụi mịn độc hại ở New Delhi cao gấp 59 lần khuyến nghị của WHO

Tình trạng không khí ô nhiễm nghiêm trọng nói trên xảy ra sau khi người dân đốt pháo hoa trong dịp lễ Diwali của đạo Hindu, theo AFP.

Khói mù dày đặc tại một khu vực ở New Delhi vào sáng 9.11 sau lễ hội Diwali

Ảnh: AFP

Hàng triệu người đã kỷ niệm lễ hội ánh sáng thường niên này bằng cách đốt pháo hoa, khiến tình trạng khói bụi tại New Delhi, vốn đã trầm trọng do khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động đốt phế phẩm nông nghiệp và công nghiệp, càng trở nên tồi tệ hơn.

Trong tháng này, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã cho phép sử dụng hạn chế các loại pháo được gọi là "pháo xanh", loại pháo được thiết kế để tạo ra ít khí thải hơn, trong dịp lễ hội Diwali. Tuy nhiên, quy định hạn chế này thường xuyên bị phớt lờ, khi khắp thành phố vẫn vang lên những tiếng nổ lớn từ pháo.

Theo tổ chức quan trắc IQAir dựa trên dữ liệu từ một trạm quan trắc của chính quyền thành phố New Delhi, vào sáng sớm nay, khoảng 8 giờ sau thời điểm đốt pháo cao điểm nhất, hàm lượng hạt bụi mịn PM 2.5 đã chạm mức 879 microgam/m3 tại khu vực Mandir Marg. Con số này cao gần gấp 59 lần mức tối đa hằng ngày do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị.

Trong những tuần gần đây, chính quyền đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với giao thông và hoạt động xây dựng nhằm kiểm soát tình trạng khói bụi tại New Delhi, nơi sinh sống của hơn 30 triệu người.

Một nghiên cứu năm 2024 được công bố trên tạp chí khoa học uy tín The Lancet Planetary Health ước tính trong giai đoạn từ năm 2009- 2019, có 3,8 triệu ca tử vong tại Ấn Độ liên quan tình trạng ô nhiễm không khí.