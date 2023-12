Hamas có 'cú lừa hoàn hảo' toàn bộ tình báo Israel ra sao trước cuộc tấn công?

Theo tường thuật của The Jerusalem Post mới đây, một quan chức an ninh Israel khẳng định 3 cơ quan tình báo quan trọng nhất của Israel - bao gồm Aman, Shin Bet và Mossad - đều không hay biết về quá trình Hamas chuẩn bị cho cuộc tấn công ở Israel vào tháng 10, sự kiện đã trở thành ngày đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm của quốc gia Do Thái.



Các nguồn tin an ninh Israel tin rằng 2 thủ lĩnh Mohammed Deif và Yahya Sinwar của Hamas đã thành công trong việc trao đổi thông tin một cách bí mật dù bị tình báo Israel theo dõi. Theo đánh giá, Hamas đã chuẩn bị tỉ mỉ cho cuộc tấn công ngày 7.10 và một quan chức an ninh cấp cao của Israel nói quá trình này là một "cú lừa hoàn hảo".

Thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas REUTERS

Một quan chức an ninh Israel giải thích các chiến thuật được các chỉ huy quân sự Hamas sử dụng để truyền tin. "Có khả năng các chi tiết bí mật, hướng dẫn và thái độ nói chung được truyền tải trong các cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc thông qua các phương thức khác... ", ông nói.

"Nhìn lại thì cộng đồng tình báo Israel đã không nắm được sự việc. Aman không biết, Shin Bet và Mossad cũng không. Không ai xem xét chuyện đó. Nếu họ biết, một phương án khác sẽ được chuẩn bị để đề phòng tình huống leo thang đột ngột với Dải Gaza. Nếu họ biết, họ đã không để biên giới thiếu phòng vệ, cũng như không có phản ứng cơ bản từ mặt đất hoặc trên không như vậy", quan chức trên cho biết.

Theo các tường thuật, trong chiến dịch "Tropical Fruit" năm 2018, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã lắp đặt thiết bị nghe lén tại các thành trì của Hamas ở Gaza. Hamas đã phát hiện ra các hệ thống này ở thành phố Khan Yunis. Một số hệ thống vẫn còn trong khu vực và bị ném bom, nhưng các hệ thống khác rơi vào tay Hamas, và có thể với sự hỗ trợ của Iran, họ đã giải mã được các phương pháp mà quân đội Israel sử dụng.

"Thất bại của chiến dịch đã khiến IDF bị mù thông tin ở nhiều mặt. Chúng tôi đã thụt lùi nếu nói đến việc nắm thế chủ động và hiểu biết về bức tranh lớn hơn. Nhìn lại, thất bại dường như mang tính chiến lược. Trong khi IDF nghĩ rằng họ thấy được một bức tranh rõ ràng, họ hầu như không thấy gì ngoài những tín hiệu yếu ớt mà họ rất chật vật để kết nối", một quan chức an ninh Israel cho hay.