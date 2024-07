Hamas quyết đáp trả vụ thủ lĩnh bị ám sát, Anh, Úc cảnh báo công dân

Trong một cuộc họp báo tại Tehran ngày 31.7, phó thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza Khalil Al-Hayya nhấn mạnh Hamas và Iran không muốn một cuộc chiến tranh khu vực, nhưng tội ác đã được gây ra nên bị trừng phạt. Tuyên bố được đưa ra sau khi thủ lĩnh Ismail Haniyeh của Hamas tử vong trong vụ ám sát vào rạng sáng cùng ngày tại Tehran, nơi ông đang ghé thăm để mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Masoud Pezeshkian.



Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ việc nhưng Tel Aviv đến nay vẫn từ chối bình luận, mặc dù chính phủ và nhiều quan chức nước này tỏ ra vui mừng về tin tức này.

Điểm xung đột Thủ lĩnh Hamas bị ám sát; Nga tổn thất nặng ở Donetsk

Trong cuộc phỏng vấn ngày 31.7 với đài Channel News Asia trong chuyến thăm Singapore, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ "không biết trước và cũng không liên quan" vụ ám sát. Ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Vụ ám sát ông Haniyeh, nhân vật hàng đầu của Hamas và cũng là nhà đàm phán của lực lượng, đã làm đe dọa đến nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza.

Người biểu tình cầm ảnh của ông Ismail Haniyeh tại Tehran ngày 31.7 AFP

Theo Reuters, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc điện đàm và thảo luận với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani về nỗ lực tiếp tục đối thoại tìm kiếm ngừng bắn tại Dải Gaza.



Vụ ám sát ông Ismail Haniyeh và chỉ huy quân sự cao cấp Fuad Shukr của Hezbollah trước đó vài giờ tại Beirut (Li Băng) đã làm gia tăng nguy cơ về một cuộc xung đột lớn tại khu vực Trung Đông. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố việc báo thù cho ông Haniyeh là "nghĩa vụ của Tehran".

Israel đã xác nhận trách nhiệm trong vụ không kích tại Beirut, tuyên bố đó là đòn đáp trả đối với vụ tấn công nhắm vào khu vực do nước này kiểm soát tại cao nguyên Golan trước đó khiến 12 người thiệt mạng. Israel tố cáo Hezbollah đứng sau nhưng lực lượng này bác bỏ mọi liên quan.

Theo tờ The Guardian, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã cảnh báo về nguy cơ leo thang ở Trung Đông và kêu gọi người Úc rời khỏi Li Băng. Trong một thông điệp bằng video, bà Wong kêu gọi: "Bây giờ là lúc phải rời đi. Nếu bạn đang ở Úc và đang nghĩ đến việc đi đến Li Băng thì đừng. Có nguy cơ thực sự là xung đột trong khu vực sẽ leo thang nghiêm trọng. Tình hình an ninh có thể xấu đi nhanh chóng, mà hầu như có ít hoặc không có thông báo trước".

Ngoại trưởng Wong kêu gọi công dân Úc nhanh chóng rời khỏi Li Băng và cảnh báo tình hình có thể tệ hơn nếu sân bay Beirut đóng cửa hoàn toàn, khiến họ bị mắc kẹt trong thời gian dài.

Tương tự, chính phủ Anh khuyến cáo công dân không nên đến Li Băng vào lúc này và những người đang ở Li Băng nên đăng ký với chính phủ để nhận được thông tin mới nhất. Trước đó, hôm 28.7, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut phát cảnh báo an ninh và kêu gọi công dân cân nhắc trong việc đến quốc gia Trung Đông do tình hình an ninh phức tạp và chuyển biến nhanh.