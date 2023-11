Hamas và chính phủ Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn để thả con tin ở Gaza

Không phải tất cả các chi tiết của thỏa thuận nói trên đều được chính thức công bố ra công chúng, nhưng quan chức chính phủ Israel ngày 21.11 cho phóng viên hay theo thỏa thuận dự kiến này, Hamas sẽ thả 50 công dân Israel, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo nhóm từ 12-13 người/ngày.

Đổi lại, Israel đã đồng ý ngừng bắn ít nhất 4 ngày lần đầu tiên kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10, khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel, theo The Times of Israel. Ngoài ra, AFP dẫn một số nguồn tin cho hay thỏa thuận bao gồm việc thả 50 con tin để đổi lấy việc thả 150 người Palestine bị giam giữ ở Israel.

Gia đình các con tin người Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza ngày 21.11 biểu tình bên ngoài Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv, kêu gọi đưa các con tin về nước AFP

Chính phủ Israel đã xác nhận các điều khoản của thỏa thuận sau cuộc bỏ phiếu mà không đưa ra thông tin chi tiết về bất kỳ nhượng bộ nào khác từ Israel. "Chính phủ Israel, quân đội Israel và các lực lượng an ninh sẽ tiếp tục cuộc chiến để đưa về tất cả những người bị bắt cóc, loại bỏ Hamas và đảm bảo rằng không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nhà nước Israel từ Gaza", chính phủ Israel nhấn mạnh trong tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận thả con tin, theo The Times of Israel.

Về phần mình, Hamas ngày 22.11 cho hay họ hoan nghênh một "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo" được Israel phê chuẩn.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay các con tin sẽ được thả trong vòng 24 giờ kể từ khi thỏa thuận được công bố, trong đó những con tin đầu tiên có thể sẽ được trả tự do vào sáng mai 23.11, theo Reuters. Vị quan chức cho biết thêm trong số 50 con tin dự kiến sẽ được thả theo thỏa thuận sẽ có 3 người Mỹ. Thỏa thuận này được dàn xếp với Israel, Mỹ và Qatar.

Trước đó, phía Israel nói rằng vào ngày 7.10, Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và bắt khoảng 240 người đến Gaza làm con tin.



Đáp trả lại, Israel đã phát động một chiến dịch ném bom liên tục và tấn công trên bộ ở Gaza, khiến hơn 14.100 người ở Gaza thiệt mạng, trong đó có gần 6.000 trẻ em và gần 4.000 phụ nữ, theo AFP dẫn số liệu từ Cơ quan Y tế Gaza.