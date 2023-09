Hạn chế đốt lửa trại, pháo hoa trong dịp tết Trung thu

Ngày 21.9, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết đơn vị này vừa gửi công văn tới Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp tết Trung thu.



Bộ LĐ-TB-XH đề nghị các địa phương ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em trong dịp tết Trung thu

Theo ông Nam, từ nay đến tết Trung thu, Sở LĐ-TB-XH cần phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan rà soát, kiểm tra, thanh tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu để ngăn chặn, loại bỏ kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em và người tham gia.

Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ cho trẻ em khi sử dụng các đồ chơi Trung thu có chứa nguyên vật liệu gây cháy nổ cao như: đèn ông sao, đèn lồng có đốt nến, bóng bay sử dụng khí dễ gây bắt lửa cháy nổ…, hạn chế đốt lửa trại, pháo hoa trong các hoạt động phá cỗ trông trăng tại gia đình và các khu vực công cộng.

Bảo đảm an toàn phòng, chống các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, gây ngộ độc đối với các sản phẩm đồ chơi được cất giữ, lưu thông, mua bán trong dịp tết Trung thu.

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống ngộ độc cho trẻ em đối với các loại bánh kẹo, trái cây, đồ uống và các loại thực phẩm khác được sử dụng trong tết Trung thu.

Bảo đảm an toàn đối với các phương tiện giao thông và các tuyến đường đông trẻ em và người dân tham gia giao thông trong dịp tết Trung thu.

Sau vụ cháy chung cư mini tại P.Khương Đình (Hà Nội) gây hậu quả nghiêm trọng trong đó có nhiều trẻ em thiệt mạng, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có công văn gửi các bộ, các đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn thương tích do cháy, nổ, đuối nước, giao thông.

Các cơ quan, địa phương cần rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em.