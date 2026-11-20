Ngày 19.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho hay vừa có thông cáo báo chí liên quan đến quyết định của UBND thành phố Đồng Nai ban hành quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do tự khai hoang, không có tranh chấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hạn mức giao đất nông nghiệp được xác định theo từng loại đất và khu vực.

Đối với đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản: được quy định không quá 5.000 m² cho mỗi loại đất đối với các phường thuộc khu vực I; không quá 10.000 m² cho mỗi loại đất đối với các xã thuộc khu vực II và không quá 30.000 m² cho mỗi loại đất đối với các xã, phường thuộc khu vực III.

Tùy thuộc khu vực được phân loại mà hạn mức giao đất nông nghiệp có sự thay đổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đối với đất trồng cây lâu năm: không quá 5.000 m² đối với các phường thuộc khu vực I; không quá 10.000 m² đối với các xã thuộc khu vực II và không quá 100.000 m² đối với các xã, phường thuộc khu vực III.

Đối với đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng: không quá 10.000 m² cho mỗi loại đất đối với các phường thuộc khu vực I; không quá 20.000 m² cho mỗi loại đất đối với các xã thuộc khu vực II và không quá 200.000 m² cho mỗi loại đất đối với các xã, phường thuộc khu vực III.

Trường hợp vượt hạn mức giao đất theo quy định thì diện tích vượt phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

Trường hợp vượt hạn mức giao đất theo quy định thì diện tích vượt phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9.11.2026 và thay thế quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 17.9.2024 của UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) quy định hạn mức giao đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 28.2.2025 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do tự khai hoang, không có tranh chấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Cũng theo UBND thành phố Đồng Nai, các trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị giao đất trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại 2 quyết định của UBND tỉnh Bình Phước và Đồng Nai cũ, áp dụng tại địa bàn nơi có đất tại thời điểm nộp hồ sơ.