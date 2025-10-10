Hàn Quốc chấn động vì vụ cháy 'xóa sổ' 858 TB dữ liệu chính phủ

Sự cố xảy ra vào ngày 26.9, khi các kỹ thuật viên tại trung tâm dữ liệu NIRS đang di dời pin lithium-ion. Chỉ 40 phút sau, một trong những viên pin phát nổ gây ra đám cháy lớn kéo dài nhiều giờ. Mặc dù không có thương vong, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ giá đỡ máy chủ nơi lưu trữ G-Drive, hệ thống lưu trữ dữ liệu cho khoảng 125.000 nhân viên chính phủ.

Nhân viên cứu hộ tham gia chữa cháy trung tâm dữ liệu NIRS ẢNH: YONHAP

G-Drive (Government Drive) là nền tảng lưu trữ thông tin quan trọng phục vụ 163 dịch vụ công, bao gồm chứng nhận xuất nhập khẩu và kiểm tra an toàn sản phẩm. Điều đáng lo ngại là toàn bộ dữ liệu trên G-Drive không được sao lưu do dung lượng quá lớn, theo thông tin từ một quan chức NIRS. Trong khi đó, 95 hệ thống khác bị ảnh hưởng trong vụ cháy lại có bản sao lưu.

Theo NIRS, trong số 647 hệ thống tại trụ sở Daejeon, có 62% được sao lưu hằng ngày và 38% sao lưu theo tháng. Một số hệ thống đã được sao lưu lần cuối vào ngày 31.8.

Hệ thống chính phủ Hàn Quốc tê liệt nhiều tuần

Vụ cháy khiến nhiều dịch vụ chính phủ tê liệt, bao gồm nộp thuế và email nội bộ, với chưa đến 20% hoạt động được khôi phục sau một tuần. Một số dịch vụ dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong khoảng một tháng.

Dù một phần dữ liệu trên G-Drive đã được phục hồi thông qua bản sao lưu và khôi phục thủ công, các chuyên gia cảnh báo rằng "một phần dữ liệu có giá trị" đã mất vĩnh viễn.

Tuy không có thương vong trực tiếp từ vụ cháy, nhưng một chuyên gia cứu hộ 56 tuổi làm việc tại trung tâm dữ liệu NIRS ở Sejong đã nhảy từ cửa sổ tầng 15. Kết quả điều tra cho thấy ông đã làm việc liên tục nhiều ngày đêm trong quá trình khắc phục sự cố do chịu áp lực nặng nề từ công chúng và cấp trên.

Chính phủ Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn, đồng thời kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho những người đang tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy.