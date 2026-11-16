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    Hàn Quốc kiểm tra kính đeo mắt của thí sinh thi đại học

    Thụy Miên
    Thụy Miên

    Hàn Quốc sẽ kiểm tra toàn bộ kính đeo của thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, diễn ra vào ngày 19.11, nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

    South Korea to inspect glasses worn by exam candidates after AI cheating scandal - Ảnh 1.

    Dòng kính thông minh mới của hãng Warby Parker (Mỹ) được trưng bày tại một sự kiện ở thành phố New York (bang New York, Mỹ) hôm 9.11

    ảnh: reuters

    Reuters đưa tin Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin tại phiên điều trần trước quốc hội hôm 16.11 cho biết bộ sẽ tiến hành kiểm tra mọi kính đeo của các thí sinh tham gia mỗi ca thi của kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT) năm nay.

    Theo Bộ trưởng, các thiết bị thông minh đã được đưa vào danh mục bị cấm mang vào phòng thi từ tháng 7. Trong đó, kính thông minh đang gây lo ngại vì khả năng chụp ảnh, quay phim hoặc ghi âm các tài liệu mật.

    Bên cạnh đó, thông báo mới sẽ được dán bên ngoài phòng thi, nêu rõ những hành vi bị cấm trong phòng thi và các mức phạt hình sự cụ thể đối với người vi phạm.

    Chẳng hạn, thí sinh bị phát hiện đeo hoặc sử dụng kính thông minh trong phòng thi sẽ bị hủy kết quả năm đó và bị cấm tham gia kỳ thi năm sau.

    Và mỗi điểm thi sẽ bố trí ít nhất một nhân viên chuyên trách giám sát các thiết bị thông minh. Đường dây nóng cũng được thiết lập nhằm hỗ trợ xác định tại chỗ những trường hợp tình nghi.

    Bộ trưởng Choi cũng cho hay Bộ Giáo dục sẽ tiến hành tham vấn các chuyên gia về công nghệ như thiết bị dò tín hiệu vô tuyến, và cân nhắc đưa vào sử dụng các công cụ phát hiện hành vi gian lận nhờ sự hỗ trợ công nghệ trong kỳ thi năm tới.

    Quyết định siết chặt việc kiểm tra kính đeo của các thí sinh được tiến hành theo sau vụ gian lận bằng thiết bị thông minh trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế tại 2 vòng thi chính thức vào tháng 4 và tháng 7 gây chấn động dư luận tại Hàn Quốc.

    Sau vụ việc, không ít ý kiến cho rằng nên hoãn lại kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay để đảm bảo công bằng trong các phòng thi. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất và vẫn tiến hành việc thi cử như đã định.

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