Cả Hàn Quốc 'nín thở' dõi theo kỳ thi đại học

Với hơn 554.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT) ngày 13.11, Hàn Quốc đã ghi nhận số thí sinh dự thi cao nhất kể từ năm 2018, theo tờ The Korea Times dẫn số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc.

Thí sinh chờ thi tại một điểm thi ở Seoul ngày 13.11 Ảnh: Reuters

Thời gian thi bắt đầu từ 8 giờ 40 ngày 13.11 (giờ địa phương) tại 1.310 điểm thi trên toàn quốc, và kết thúc vào 17 giờ 45 cùng ngày. Những thí sinh sống trên các đảo nhỏ đã di chuyển vào đất liền trước ngày thi vì không có điểm thi trên đảo. CSAT là đích đến sau nhiều năm học tập của học sinh Hàn Quốc, và được cho là có thể ảnh hưởng quyết định đến tương lai của các em. Vì thế, chính phủ đã có nhiều biện pháp đặc biệt để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh trong ngày thi.

Tại thủ đô Seoul, dịch vụ tàu điện ngầm được tăng thêm 29 chuyến, chủ yếu tập trung trong khung giờ từ 6 đến 10 giờ sáng để giúp thí sinh đến điểm thi. Các văn phòng làm việc, ngân hàng lẫn thị trường chứng khoán hôm qua mở cửa muộn hơn 1 giờ so với ngày thường nhằm giảm lưu lượng giao thông trong giờ cao điểm. Cảnh sát được triển khai trên toàn quốc để giúp thí sinh đến trường thi đúng giờ, và trong một số trường hợp còn mang cơm hộp giúp thí sinh từ nhà đến điểm thi.

Một người mẹ ôm con trước cổng trường thi ở Seoul ngày 13.11 Ảnh: Reuters

Đến trưa, tất cả các hoạt động cất cánh và hạ cánh của hàng không cả nước bị hạn chế trong 35 phút từ 13 giờ 5 đến 13 giờ 40 (giờ địa phương), nhằm tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến phần thi nghe tiếng Anh. Để phục vụ kỳ thi, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc xây dựng và đưa vào áp dụng "hệ thống phối hợp theo thời gian thực" giữa các cơ quan kiểm soát không lưu, Tập đoàn Cảng hàng không Hàn Quốc và sân bay quốc tế Incheon nhằm quản lý lệnh tạm ngừng bay.

Năm nay, tổng cộng 140 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi lệnh ngừng bay, bao gồm 65 chuyến nội địa và 75 chuyến quốc tế. Các chuyến bay đã ở trên không phải duy trì độ cao ít nhất 3.000 m (trừ trường hợp khẩn cấp) để giảm đến mức thấp nhất nguy cơ gây nhiễu âm thanh trong phần thi nghe. Khung thời gian giới hạn cũng được áp dụng đối với thiết bị bay không người lái và máy bay siêu nhẹ.

Theo Stars and Stripes, mọi máy bay quân sự, bao gồm của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cũng bị cấm cất cánh. Các hoạt động quân sự tại căn cứ Mỹ được điều chỉnh để tuân thủ quy định của Hàn Quốc, và các cuộc diễn tập quân sự, phát thanh trong khu vực gần điểm thi đều bị hạn chế. Bên cạnh đó, các binh sĩ được phép đi làm muộn hơn để giảm ùn tắc, và phụ huynh có con thi được nghỉ làm trọn ngày.