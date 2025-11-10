Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Hơn 800 thí sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc

Trang Châu
Trang Châu
10/11/2025 09:18 GMT+7

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với hơn 800 thí sinh đến từ 11 tỉnh, thành phố tranh tài.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc lần thứ V năm 2025 diễn ra tại TP.Đà Nẵng.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; đại diện các tỉnh, thành Đoàn có thí sinh dự thi…

Hơn 800 thí sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc 2025- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu trong sự kiện

ẢNH: TRANG CHÂU

Chủ đề cuộc thi năm nay là "Robot - Smart Logistics" hướng các thí sinh thiết kế mô hình robot có khả năng nhận diện, vận chuyển và sắp xếp hàng hóa tự động mô phỏng quy trình kho - bãi, giao nhận thông minh.

Hơn 800 thí sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc 2025- Ảnh 2.

Cuộc thi có chủ đề "Robot - Smart Logistics", hướng tới việc ứng dụng công nghệ robot trong các hệ thống logistics thông minh

ẢNH: TRANG CHÂU

Sau hơn 800 lượt thi đấu sôi nổi và kịch tính, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cùng bằng khen, tiền thưởng và quà tặng cho các đội xuất sắc cùng với các giải khuyến khích, giấy chứng nhận vàng, bạc, đồng.

Ngoài sân thi đấu chính, cuộc thi "Khoảnh khắc sáng tạo robotics 2025" cũng được tổ chức nhằm ghi lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc, đồng đội và sáng tạo của thí sinh.

Hơn 800 thí sinh tranh tài cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc 2025- Ảnh 3.

Hơn 800 thí sinh đến từ 11 tỉnh, thành phố đã tranh tài tại 3 bảng đấu

ẢNH: TRANG CHÂU

Ban tổ chức chia các đội thành 3 bảng: bảng R1 dành cho học sinh tiểu học (311 thí sinh); bảng R2 cho học sinh THCS (384 thí sinh); bảng R3 dành cho học sinh lớp 4 đến lớp 9 (144 thí sinh), năm nay mở rộng với đội thi có số lượng 5 thành viên và không giới hạn chủng loại robot, tạo cơ hội thử sức cao hơn cho các nhóm.

Dành 1 tháng để cùng đồng đội lập trình, lắp ghép robot, cặp đôi Trần Ngọc Thiên Bảo - Đỗ Ngọc Trường Sơn (học sinh lớp 5 đến từ TP.HCM) xuất sắc đoạt giải nhất bảng R1.

"Con đã ngày đêm luyện tập, chỉnh đi chỉnh lại robot nhiều lần trước khi bước vào ngày thi chính thức", Thiên Bảo nói.

Đồng hành cùng nhà vô địch bảng R1, cô Nguyễn Thị Thanh An (Trường tiểu học Đông Hòa B, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đồng hành cùng các em 3 năm, trải qua nhiều quá trình luyện tập vất vả. Vì là bộ môn mới nên cô trò gặp nhiều khó khăn, khi gặp vấn đề cô trò cùng tìm hiểu cách giải quyết. Nếu khó quá, tôi sẽ nhờ bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ".

Tại lễ tổng kết, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao chất lượng của thí sinh tham dự. "Chương trình là sân chơi về công nghệ dành cho các bạn thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Đây không chỉ là môi trường dành cho thiếu nhi rèn luyện, học tập mà còn cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Khám phá thêm chủ đề

ROBOTICS học sinh Trung ương đoàn Đà Nẵng
