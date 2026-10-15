Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của Đồng Nai với hơn 8,37 tỉ USD

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út; Phó bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon; Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung Tae cùng hơn 300 đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Các đại biểu dự hội nghị ẢNH: CTV

Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của Đồng Nai

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai, cho biết hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương, với khoảng 2.304 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 47,1 tỉ USD. Trong đó, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của thành phố với 469 dự án hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỉ USD.

Ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai cho biết Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của Đồng Nai ẢNH: CTV

"Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của thành phố", ông Đức nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đức, qua sự kiện này, Đồng Nai kỳ vọng các trao đổi sẽ được cụ thể hóa thành những chương trình, hoạt động hợp tác có mục tiêu, đầu mối và lộ trình rõ ràng, bằng các dự án đầu tư và cam kết cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Đồng Nai và các đối tác Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tạo việc làm cho hơn 170.000 người lao động

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon cho biết, Hàn Quốc là nhà đầu tư lũy kế số 1, nước cung cấp viện trợ ODA lớn thứ 2 của Việt Nam, và hai nước là đối tác thương mại lớn thứ 3 của nhau. Do đó, hai nước đang tiếp tục củng cố nền tảng hợp tác vững chắc xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Cũng theo bà Lee Miyon, Đồng Nai là nơi các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hoạt động đầu tư sôi nổi trong nhiều lĩnh vực, gồm sản xuất, linh kiện, phụ tùng, kho vận... ngay sau khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hàn Quốc hiện cũng chiếm vị trí số 1 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai, qua đó tạo việc làm cho hơn 170.000 người lao động và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của thành phố cũng như quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, thành phố Đồng Nai và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chứng kiến ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa Đồng Nai và Hàn Quốc ẢNH: CTV

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon cũng mong rằng trong tương lai, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Đồng Nai trong các lĩnh vực, như: linh kiện và vật liệu tiên tiến, thân thiện môi trường, kho vận thông minh và đô thị thông minh, khoáng sản quan trọng, công nghiệp quốc phòng…

Đồng Nai có tiềm năng thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với 10.598 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 102,7 tỉ USD, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.

Riêng kim ngạch thương mại song phương 8 tháng đầu năm 2026 đạt 82 tỉ USD, cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay, tạo đà để lần đầu vượt mốc 100 tỉ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỉ USD vào năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2026 đã đạt 82 tỉ USD ẢNH: CTV

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng đầu tiên sau khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

"Với vị trí chiến lược trong mạng lưới công nghiệp, sản xuất và logistics phía nam, cùng sân bay Long Thành sắp đưa vào khai thác, Đồng Nai có nhiều tiềm năng trở thành cực tăng trưởng đa chức năng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước", Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhận định.