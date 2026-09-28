Hàn Quốc muốn Ukraine xin lỗi vì tiết lộ chuyển giao tù binh Triều Tiên

Tin liên quan Su-57 nâng cấp để hoạt động trong môi trường bị gây nhiễuMột công ty Nga đã bàn giao mẫu chiến đấu cơ đa nhiệm tiên tiến nhất của nước này cho quân đội. Theo các báo cáo, lô tiêm kích đa năng Su-57 mới này đã được hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm dày dặn thu được từ quá trình tham gia các hoạt động tác chiến thực tế.Hàn Quốc có đề xuất mới nhằm giảm căng thẳng với Triều Tiên Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề UKRAINE Hàn Quốc nga Triều Tiên Quân đội Nhân dân Triều Tiên Lee Jae-myung Liên Hiệp Quốc Kim Jong-un tỉnh Kursk Bộ Quốc phòng Nga Volodymyr Zelensky Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung CHDCND Triều Tiên Tù binh tù binh Triều Tiên xung đột xung đột Nga - Ukraine
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