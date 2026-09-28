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    Hàn Quốc muốn Ukraine xin lỗi vì tiết lộ chuyển giao tù binh Triều Tiên
    VideoThế giới

    Hàn Quốc muốn Ukraine xin lỗi vì tiết lộ chuyển giao tù binh Triều Tiên

    Trúc Huỳnh-Văn Khoa
    Theo AFP hôm 28.9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu Ukraine xin lỗi vì phủ nhận thỏa thuận giữ kín thông tin về việc chuyển giao hai tù binh CHDCND Triều Tiên cho Seoul.

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