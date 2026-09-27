Su-57 nâng cấp để hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu

Là sản phẩm của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) của Nga, Su-57 có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

Trong một tuyên bố, UAC cho biết những chiếc máy bay mới xuất xưởng này có sự khác biệt đáng kể so với các chiếc Su-57 được bàn giao trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong khoảng thời gian đó, dòng máy bay này đã trải qua quá trình cải tiến và hiện đại hóa sâu rộng theo mô tả của UAC.

Máy bay có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, bao gồm cả trong điều kiện thời tiết bất lợi và môi trường bị gây nhiễu phức tạp. Đặc tính tàng hình cho phép nó tiêu diệt mục tiêu ngay cả khi đối mặt với các hệ thống phòng không hiện đại.

Vào tháng 5, công ty cũng đã thử nghiệm Su-57D, mẫu tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm phiên bản hai chỗ ngồi. Chuyến bay đã diễn ra thành công và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ bay.

Su-57 - tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga ẢNH: TASS

Các loại máy bay chiến đấu hiện đại ngày càng được phát triển theo quy trình cải tiến liên tục, trong đó kinh nghiệm thực chiến, các mối đe dọa mới và sự thay đổi về công nghệ vũ khí có thể tác động đến các mẫu sản xuất tiếp theo.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều thông tin cụ thể về hiệu suất của máy bay này bắt nguồn từ các nguồn tin thuộc chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Dù vậy, đợt bàn giao mới nhất cho thấy Nga vẫn tiếp tục đầu tư vào chương trình Su-57 và có ý định mở rộng năng lực của loại máy bay này trong quá trình hiện đại hóa Lực lượng Hàng không Vũ trụ.

Tổng giám đốc UAC, ông Vadim Badekha, cho biết: “Su-57 là loại máy bay thế hệ thứ năm ưu việt nhất trong cùng phân khúc. Việc hoàn thành trọn vẹn kế hoạch mua sắm quốc phòng của nhà nước đối với loại máy bay này cũng như các dòng máy bay tác chiến - chiến thuật khác là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

“Các chuyên gia của chúng tôi, phối hợp cùng những đơn vị khác thuộc tập đoàn Rostec, đang không ngừng cải tiến quy trình sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ chế tạo máy bay theo yêu cầu”.

Phía Nga cho hay Su-57 đã thể hiện năng lực thực tế trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Cấu hình kỹ thuật mới sẽ giúp mở rộng phạm vi các nhiệm vụ mà dòng máy bay này có thể đảm nhiệm.