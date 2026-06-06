Ông Putin chào hàng Su-57 khi Ấn Độ tìm kiếm tiêm kích thế hệ thứ 5

Phát biểu với các hãng thông tấn quốc tế hôm 4.6, ông cho biết Nga sẵn sàng cùng Ấn Độ phát triển và sản xuất Su-57, loại máy bay có khả năng tàng hình được nâng cao.

Thời điểm đưa ra lời đề nghị này rất quan trọng. Hiện tại, Không quân Ấn Độ (IAF) không có bất kỳ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 nào trong kho vũ khí của mình. Trong lúc đó, đã rộ lên đồn đoán về việc Pakistan sớm mua máy bay chiến đấu tàng hình Shenyang J-35AE của Trung Quốc.

Dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (Máy bay chiến đấu tầm trung tiên tiến) nội địa của Ấn Độ hiện đang được phát triển và dự kiến sẽ chỉ đi vào hoạt động vào giữa những năm 2030.

Trong tình huống như vậy, IAF đang tìm kiếm một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 để lấp đầy khoảng trống này.

Tổng thống Putin nói “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ loại máy bay này, và tiếp tục phát triển nó. Chúng tôi không có bất kỳ vấn đề hay hạn chế nào. Điều tương tự cũng áp dụng cho các hệ thống phòng không”.

Về cơ bản, Tổng thống Nga đã ám chỉ rằng không có giới hạn nào đối với sự hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) tại Saint Petersburg (Nga), ngày 5.6.2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ông Putin chỉ ra rằng trước đây Nga đã từng đề nghị Ấn Độ cùng phát triển máy bay chiến đấu Su-57. Đó là vào khoảng năm 2018 và khi đó được biết đến với tên gọi dự án Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm (FGFA). Ấn Độ đã rút lui vào thời điểm đó.

Ông nói “Đã có lúc, chúng tôi đề nghị với những người bạn Ấn Độ của mình cùng hợp tác về công nghệ này. Nhưng khi đó, những người bạn Ấn Độ của chúng tôi nói, ‘Cứ tự làm đi, rồi chúng tôi sẽ xem xét - có thể chúng tôi sẽ tham gia’. Máy bay đó có thể là dự án chung của chúng tôi. Chúng tôi đã tự chế tạo nó, nhưng chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực này”.