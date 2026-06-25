Hàn Quốc nói đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến

Tin liên quan Lãnh đạo Triều Tiên nói 'đang trang bị vũ khí hạt nhân' cho hải quân Phát biểu tại lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẽ đóng các tàu chiến 10.000 tấn và trang bị vũ khí hạt nhân. Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề binh sĩ Triều Tiên Hàn Quốc Triều Tiên vượt biên Đào tẩu UKRAINE Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nga tỉnh Kursk CHDCND Triều Tiên JCS đường ranh giới biên giới tù binh Triều Tiên
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