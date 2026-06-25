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Hàn Quốc nói đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến
Video Thế giới

Hàn Quốc nói đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến

Trúc Huỳnh - Vi Trân
Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ một binh sĩ CHDCND Triều Tiên sau khi người này vượt qua giới tuyến.

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