Hàn Quốc phóng vệ tinh nano đầu tiên

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, vệ tinh quan sát trái đất được phóng cùng tên lửa Electron từ sân bay vũ trụ của công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand) vào khoảng 10 giờ 8 sáng 24.4 (giờ địa phương), tức khoảng 1 giờ 38 sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam.



Vệ tinh có tên NEONSAT-1 được phóng lên vũ trụ ở độ cao 520 km, khoảng 50 phút sau cuộc phóng. NEONSAT là viết tắt của "Chòm sao vệ tinh quan sát trái đất trong không gian mới vì an toàn quốc gia".

Tên lửa không gian của Rocket Lab cất cánh từ sân bay vũ trụ ở Mahia, New Zealand, mang theo vệ tinh nano đầu tiên của Hàn Quốc vào ngày 24.4.2024 ROCKET LAB

Được phát triển bởi Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) để sản xuất hàng loạt, NEONSAT-1 nặng chưa đến 100 kg và có độ phân giải 1 m.

Vệ tinh này là vệ tinh đầu tiên trong số 11 vệ tinh nano tạo thành chòm sao vệ tinh để theo dõi và chụp ảnh bán đảo Triều Tiên và các khu vực xung quanh.

Hàn Quốc có kế hoạch phóng thêm 5 vệ tinh nano vào vũ trụ vào tháng 6.2026 và 5 vệ tinh nữa vào tháng 9.2027.



Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, vụ phóng ban đầu dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 8 sáng 24.4 nhưng đã bị trì hoãn do có nguy cơ va chạm với một phương tiện không gian khác.

Dự án phóng tên lửa được nhà cung cấp Rocket Lab đặt tên là BTS, viết tắt của "The Beginning of the Swarm".

CHDCND Triều Tiên hiện chưa phản hồi về thông tin nêu trên.