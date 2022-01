Hàn Quốc ra phim xác sống mới, hứa hẹn gây sốt như 'Train to Busan', 'Kingdom'

Gần đến ngày phát sóng chính thức, All Of Us Are Dead liên tục “nhá hàng” bằng những teaser, trailer và ảnh chụp các phân đoạn nổi bật trong tác phẩm. Qua poster mới nhất, bộ phim hé lộ dàn nhân vật chính, gồm bốn cô cậu học trò Nam On Zo (Park Ji Hoo đóng), Lee Chung San (Yoon Chan Young), Choi Nam Ra (Cho Yi Hyun), Lee Soo Hyeok (Park Solomon) với gương mặt đầy sợ hãi trước đám xác sống đang tấn công lớp học.

Trước đó, All Of Us Are Dead đã tung nhiều video bật mí các cảnh hành động gay cấn giữa nhóm thây ma với các học sinh. Những phân đoạn giằng co, cắn xé, rượt đuổi… đẫm máu được khắc họa sống động, đem đến bầu không khí ngộp thở.

Trailer chính thức của All Of Us Are Dead đã cán mốc hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng 1 tuần và nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự mong đợi. Theo Chosun, sức nóng của Ngôi trường xác sống càng tăng cao khi càng gần đến ngày chiếu cũng chứng minh sức hút lớn của thể loại phim zombie Hàn Quốc đối với khán giả quốc tế.

Nhiều dân mạng và các phương tiện truyền thông xứ kim chi đặt kỳ vọng All Of Us Are Dead sẽ thành công lớn như Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử) hay sêri Kingdom (Vương triều xác sống hay còn gọi Vương quốc thây ma), hai bộ phim được xem là tiêu biểu cho dòng phim zombie Hàn Quốc. Đặc biệt, Phó chủ tịch và cũng là người phụ trách mảng nội dung tiếng Hàn của Netflix Kang Dong Han thừa nhận All Of Us Are Dead là bộ phim Netflix được mong đợi nhất trong năm nay.





All Of Us Are Dead chuyển thể từ webtoon (truyện tranh trên mạng) cùng tên của Joo Dong Geun. Bản truyện tranh bắt đầu ra mắt từ năm 2009 và liên tiếp nằm trong top từ khóa tìm kiếm tại Hàn Quốc. Tác phẩm xoay quanh những học sinh bị cô lập trong một ngôi trường bị nhiễm virus zombie. Họ chờ đợi giải cứu nhưng mãi vẫn không ai xuất hiện. Đối mặt với đám xác sống khát máu, nhóm học sinh may mắn sống sót phải vừa chiến đấu vừa tìm mọi cách sinh tồn.

Đạo diễn Lee Jae Gyu chia sẻ về điểm đặc biệt của All Of Us Are Dead: “Người trưởng thành sẽ đưa ra những phương hướng an toàn trong các tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đối mặt với các tình huống đáng sợ tương tự, người trẻ chưa thành niên lại đưa ra những lựa chọn hoặc phán đoán nguy hiểm để cứu bạn bè của mình”.

All Of Us Are Dead do Lee Jae Kyu và Kim Nam Soo làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn trẻ tuổi Park Ji Hoo, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun, Park Solomon, Yoo In Soo, Lee Yoo Mi… All Of Us Are Dead dài 12 tập, sẽ phát sóng trên Netflix vào ngày 28.1.