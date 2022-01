Son Naeun (Apink) diễn xuất nhạt nhòa bên cạnh Bi Rain, Kim Bum

Bác sĩ ma (Ghost Doctor) trải qua gần một nửa chặng đường phát sóng, nhưng nhân vật nữ phụ Oh Soo Jung (Son Naeun) vẫn chưa phát huy được vai trò của mình trong mạch phim. Cô chỉ đơn giản là một nữ bác sĩ xinh đẹp và nhiệt huyết, làm việc chung bệnh viện với hai nhân vật nam chính Cha Young Min (Bi Rain) và Go Seung Tak (Kim Bum).

Đến tập 6 Bác sĩ ma chiếu tối 18.1, Oh Soo Jung vẫn vô cùng mờ nhạt, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến nội dung tác phẩm. Cô dường như chỉ có nhiệm vụ “làm nền” cho hai nam chính Cha Young Min và Go Seung Tak. Đặc biệt, thời lượng xuất hiện của nhân vật Oh Soo Jung cũng như nữ diễn viên Son Naeun rất ít ỏi. Điển hình là ở tập 6 vừa qua, khán giả chỉ được thấy Son Naeun khoảng hơn 5 phút.

Tuy nhiên, dù chỉ lên hình “thấp thoáng” trong mỗi tập phim Bác sĩ ma, Son Naeun vẫn bị lộ nhiều điểm yếu về mặt diễn xuất. Trong phần lớn phân đoạn, nữ ca sĩ, diễn viên thể hiện cảm xúc nhân vật còn gượng gạo, thiếu tự nhiên. Tương tác của mỹ nhân 9X với các bạn diễn cũng kém hấp dẫn. Một số khán giả cho rằng đất diễn hạn chế cũng góp phần khiến thành viên nhóm Apink không có cơ hội thể hiện trọn vẹn nhân vật Oh Soo Jung.

Vai diễn Oh Soo Jung của Bác sĩ ma được xem là một sự thụt lùi của Son Naeun trong sự nghiệp đóng phim. Bởi cuối năm ngoái, nữ thần tượng từng được khen ngợi khi đảm nhận vai Kang Min Jung trong phim truyền hình Lost của đài JTBC. Trong Lost, cách đọc thoại cùng biểu cảm gương mặt của giọng ca sinh năm 1994 tự nhiên hơn hẳn.





Son Naeun là thành viên nhóm nhạc nữ Apink nổi tiếng. Bên cạnh sự nghiệp ca hát và diễn xuất, cô còn góp mặt trong loạt MV Breath và Beautiful (Beast), New face (PSY)… Những năm mới chuyển sang lĩnh vực phim ảnh, ngôi sao Hàn 28 tuổi từng hứng nhiều “gạch đá” vì diễn đơ trong các tác phẩm Trở lại tuổi 20, Bữa tối định mệnh (Chúng ta cùng ăn tối nhé), Lọ lem và bốn chàng hiệp sĩ…

Giữa năm 2021, Son Naeun bất ngờ gia nhập “ông lớn” YG Entertainment. Sắp tới, cô sẽ vắng mặt trong đợt quảng bá album mới kỷ niệm 10 năm thành lập của Apink. Người đẹp vẫn quay MV, chụp ảnh album, poster… nhưng sẽ không tham gia biểu diễn trên các chương trình âm nhạc cùng nhóm vì xung đột lịch trình cá nhân. Thông tin này khiến người hâm mộ thất vọng.