Tập 11 ‘Snowdrop’ bùng nổ với cảnh hôn của Jung Hae In và Jisoo

Tập 11 Snowdrop tiếp tục xoay quanh cuộc chiến căng não bên trong ký túc xá trường đại học nữ Hosu. Phía nhóm điệp viên Triều Tiên gồm Lim Soo Ho (Jung Hae In), Kang Chung Ya (Yoo In Na), Joo Gyeok Chan (Kim Min Kyu) bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nội bộ vì bất đồng quan điểm về chỉ thị của cấp trên. Đặc biệt, Soo Ho dần nhận ra bản thân đang bị lợi dụng và tất cả mọi người có thể bị giết chết để phục vụ lợi ích của giới cầm quyền.

Tuy nhiên, trong khung cảnh biến động đó, mối quan hệ giữa Soo Ho và nữ sinh Eun Yeong Ro (Jisoo) lại có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Tâm lý Eun Yeong Ro dần bình tĩnh và cảm thông cho tình cảnh của Soo Ho. Trong những khoảnh khắc cuối tập 11, cả hai trải qua những giây phút trò chuyện chân thành, dành cho đối phương ánh mắt đầy sự quan tâm. Sau đó, Soo Ho bất ngờ chủ động trao cho Eun Yeong Ro nụ hôn ngọt ngào.

Phân đoạn lãng mạn giữa Jung Hae In và Jisoo trong tập 11 Snowdrop ngay lập tức bùng nổ mạng xã hội. Clip và ảnh cặp đôi chạm môi tình tứ được chia sẻ rầm rộ trên Facebook, Twitter, Weibo… Thông tin liên quan đến Snowdrop, cảnh hôn trong tập 11 hay tên hai diễn viên cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Trên trang Naver (Hàn Quốc), video cảnh hôn của Jung Hae In và Jisoo trong Hoa tuyết điểm đạt gần 150.000 lượt xem (tính đến trưa 17.1).





Nhiều khán giả thích thú để lại bình luận trên Naver: “Đây là cảnh hôn trong phim tuyệt nhất mà tôi từng xem”, “Em đã chờ đợi quá lâu để được thấy hai anh chị trao nhau nụ hôn này”, “Jung Hae In và Jisoo là cặp đôi đẹp nhất trong số các phim truyền hình mà tôi từng theo dõi. Họ xứng đôi quá, hi vọng cả hai thật sự hẹn hò ngoài đời”, “Mong đạo diễn hãy cho Jung Hae In và Jisoo thêm nhiều cảnh hôn ngọt ngào tương tự trong các tập sau”, “Hóng hậu trường của hai anh chị khi thực hiện phân đoạn hôn này quá”…

Tập 11 Hoa tuyết điểm đạt rating 3% trên toàn quốc, tăng nhẹ so với tập 10 (2,6%). Phim do Jo Hyun Tak làm đạo diễn, Yoo Hyun Mi biên kịch. Snowdrop sẽ kết thúc vào tập 16, dự kiến chiếu vào tối 5.2.