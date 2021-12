Vì sao phim của Jisoo (BlackPink) vẫn tiếp tục phát sóng dù bị phản đối?

Là bộ phim truyền hình đầu tay của Jisoo (BlackPink), Snowdrop đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ trên toàn cầu. Song, vì vướng phải cáo buộc xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc, tác phẩm hiện đang bị chỉ trích nặng nề. Sau khi hai tập đầu lên sóng, đã có hơn 300.000 khán giả yêu cầu đài JTBC ngừng công chiếu Snowdrop. Đồng thời, tính đến ngày 24.12, đơn kiến nghị Nhà Xanh đóng cửa JTBC cũng nhận được hơn 30.000 chữ ký đồng thuận.

Giữa những tranh cãi ngày càng gia tăng, cộng đồng mạng xứ kim chi bắt đầu tranh luận về nguyên nhân khiến JTBC khó có thể hủy bỏ dự án này.

1. Hợp đồng với Disney+

Trước khi ra mắt, Snowdrop đã gây được nhiều chú ý khi hợp tác thành công với dịch vụ chiếu phim trực tuyến Disney+. Đây được xem là một thỏa thuận đáng kinh ngạc. Vì tác phẩm của thành viên BlackPink sẽ trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được phát sóng trên nền tảng này.

Theo đó, bên cạnh đài cáp JTBC, khán giả chỉ có thể xem Snowdrop trên Disney+. Điều này khiến việc xem phim trực tuyến bị giới hạn so với các tác phẩm khác.

Nhiều người nhận định thương vụ với Disney+ đã mang lại cho JTBC một khoảng tiền khổng lồ. Việc phá vỡ hợp đồng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho đài truyền hình Hàn Quốc. Đây cũng được xem là lý do lớn nhất khiến JTBC không thể hủy bỏ việc sản xuất Snowdrop.

2. Đầu tư của tập đoàn Trung Quốc

Một yếu tố khác ngăn cản JTBC không thể ngừng chiếu Snowdrop chính là khoản đầu tư khủng từ “ông lớn” Trung Quốc. Theo các báo cáo, tập đoàn Tencent đã rót khoảng 100 tỉ won (gần 2.000 tỉ đồng) vào kinh phí sản xuất bộ phim này.

Tương tự như thương vụ với Disney+, thỏa thuận giữa JTBC và Tencent cũng trở nên khó khăn nếu Snowdrop bị hủy bỏ. Nhà đài có nghĩa vụ hoàn trả lại các khoản đầu tư, đồng thời phải đền bù thiệt hại mà hợp đồng đã ký trước đó.





Được biết, Tencent là “gã khổng lồ công nghệ” đáng gờm của Trung Quốc, sở hữu mạng xã hội WeChat với hơn 1 tỉ người sử dụng.

3. Bộ phim Until the Morning Comes sắp lên sóng của JTBC

Một nguyên nhân quan trọng không kém chính là vấn đề liên quan đến dự án tiếp theo của JTBC. Theo cư dân mạng, Until the Morning Comes có cốt truyện gần như tương tự với Snowdrop và cũng đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ khán giả.

Theo đó, đây là tác phẩm dựa trên một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc. Trong quá khứ, tác giả của cuốn tiểu thuyết này từng chỉ trích phong trào phản kháng ở Hồng Kông diễn ra vào năm 2019, thậm chí còn chế giễu những người tham gia biểu tình là “lười biếng”.

Sự tương đồng giữa Until the Morning Comes và Snowdrop chính là các yếu tố chính trị nhạy cảm, chồng chéo lên nhau. Điều này có nghĩa nếu JTBC hủy bỏ phát sóng Snowdrop, họ sẽ rơi vào tình huống buộc phải ngừng sản xuất Until the Morning Comes.

Mặt khác, có thông tin cho rằng Until the Morning Comes đã quay đến tập thứ 8 và đang phải tạm ngưng để "củng cố" lại tác phẩm.

Cư dân mạng nhanh chóng để lại nhiều bình luận và thể hiện sự bức xúc: “Nên đóng cửa JTBC. Tôi có cần đến Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc không?”; “Ngừng tiếp nhận sản phẩm Trung Quốc đi, không có gì vui cả”; “Thật đáng sợ, JTBC đã bán tinh thần, lịch sử và văn hóa dân tộc chỉ vì tiền”...

Trước những phản ứng gay gắt từ khán giả, JTBC thông báo sẽ cho ra mắt 3 tập phim Snowdrop trong tuần này để làm rõ tranh cãi bóp méo lịch sử. Đại diện nhà đài cho biết do tác phẩm đang được phát sóng nên không thể tiết lộ toàn bộ câu chuyện ngay lập tức. Điều này đã khiến các hiểu lầm chưa được giải quyết nhanh chóng. Để giảm bớt sự lo lắng của người hâm mộ, JTBC cho biết sẽ thúc đẩy tiến độ công chiếu các tập phim tiếp theo.