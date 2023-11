Hàn Quốc tuyên bố đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự với Triều Tiên

Triều Tiên ngày 22.11 cho biết nước này đã phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên quỹ đạo hôm 21.11 và tuyên bố sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh khác trong tương lai gần. Những bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy dường như nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng từ một căn cứ.

Ông Kim Jong-un tại nơi diễn ra vụ phóng vệ tinh ngày 21.11 REUTERS

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã chủ trì một cuộc họp nội các vào sáng 22.11, theo Yonhap. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông thông báo Seoul sẽ đình chỉ một phần của thỏa thuận quân sự mà hai miền bán đảo Triều Tiên ký kết vào năm 2018, dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó cho biết nước này sẽ khôi phục hoạt động giám sát trên không gần giới tuyến quân sự với Triều Tiên.

Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại Anh. Trước đó, ông đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc với một số bộ trưởng và lãnh đạo tình báo theo hình thức trực tuyến.

Thỏa thuận nói trên, tên chính thức là "Thỏa thuận quân sự toàn diện", được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa ông Moon và ông Kim, nhằm mục đích giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hai bên đã đồng ý thiết lập các vùng đệm không tổ chức tập trận bắn đạn thật, cũng như các vùng cấm bay, loại bỏ một số trạm gác tại khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai nước và duy trì đường dây nóng, cùng các biện pháp khác.

Tuy nhiên, thỏa thuận này ngày càng đối mặt với nhiều lời kêu gọi hủy bỏ hoặc đình chỉ ở Hàn Quốc, vì những người phản đối cho rằng thỏa thuận hạn chế khả năng của Seoul trong việc giám sát các hành động của Triều Tiên xung quanh giới tuyến quân sự hai miền.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết vệ tinh Malligyong-1 đã được phóng bằng tên lửa Chollima-1 từ cơ sở phóng vệ tinh Sohae lúc 22 giờ 42 ngày 21.11 và đi vào quỹ đạo lúc 22 giờ 54 cùng ngày (đều là giờ địa phương). KCNA trích dẫn thông tin từ Cục Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên.

Vệ tinh Malligyong-1 trước khi được phóng hôm 21.11 REUTERS

KCNA cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim đã đích thân giám sát vụ phóng vệ tinh mới nhất, diễn ra chỉ hơn một tuần trước khi Hàn Quốc phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên không gian bằng tên lửa do công ty Space X của Mỹ vận hành. Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành hai vụ phóng "vệ tinh do thám" nhưng đều thất bại.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson nói vụ phóng mới nhất "vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc" và cho rằng động thái này "làm gia tăng căng thẳng, cũng như có nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh tại khu vực và hơn thế nữa".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của LHQ và quay lại đối thoại, theo Reuters.

Vụ phóng diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sân bay vũ trụ hiện đại của Moscow vào tháng 9. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng rất có thể đã nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Moscow trong nỗ lực không gian mới nhất, và đổi lại, Triều Tiên gửi hàng triệu quả đạn pháo cho Nga. Nga và Triều Tiên phủ nhận việc hai bên có thỏa thuận vũ khí nhưng công khai hứa hẹn hợp tác sâu sắc hơn.