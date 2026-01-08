Han Sara: Chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân

Han Sara xuất hiện rạng rỡ tại Korea First Brand Awards 2026, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Ảnh: NVCC

Han Sara đón tin vui trong sự nghiệp

Ngày 6.1.2026, ca sĩ Han Sara được xướng tên tại Korea First Brand Awards 2026, trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất chiến thắng tại mùa giải năm nay với danh hiệu Female Vocalist to Lead 2026 - Vietnam. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ nhận một giải thưởng uy tín ngay tại Hàn Quốc, quê hương nơi cô sinh ra, sau hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Lễ trao giải diễn ra tại khách sạn The Shilla Seoul, do Korea Consumer Forum tổ chức, nhằm tôn vinh những thương hiệu và cá nhân được người tiêu dùng kỳ vọng sẽ dẫn dắt xu hướng của năm tiếp theo. Bên cạnh các tập đoàn lớn và nhiều ngôi sao giải trí châu Á như aespa (Female Idol Group of the Year), Cortis (Male Rookie Idol Group of the Year), Jisoo, Zerobaseone, Lee Kwang Soo, Yoona... Han Sara được vinh danh ở hạng mục dành cho nghệ sĩ nữ có ảnh hưởng và tiềm năng nổi bật tại thị trường Việt Nam trong năm 2026.

Nữ ca sĩ cho biết cô “chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân” sau một năm nhiều chuyển biến Ảnh: NVCC

Xuất hiện trên thảm đỏ với hình ảnh tự tin, sao nữ 10X cho biết việc tham dự một sự kiện lớn của showbiz Hàn Quốc mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. “Hàn Quốc là nơi tôi sinh ra và cũng là cái nôi của ngành giải trí mà mình từng ngưỡng mộ từ nhỏ. Khi đứng ở đây với tư cách một nghệ sĩ hoạt động tại Việt Nam, tôi vừa tự hào vừa có thêm động lực. Nó giống như cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại”, Han Sara bộc bạch.

Trước thềm lễ trao giải, Han Sara có mặt tại Seoul từ ngày 5.1, đồng thời tranh thủ thời gian trở về thăm gia đình và những không gian quen thuộc gắn với tuổi thơ. Theo cô, chuyến đi lần này không chỉ mang tính công việc mà còn là dịp để quan sát, học hỏi thêm về tư duy sáng tạo và cách vận hành của ngành giải trí Hàn Quốc. “Sara muốn chọn lọc những điều phù hợp nhất để áp dụng cho con đường âm nhạc của mình tại Việt Nam”, giọng ca Đếm cừu nói.





Han Sara tại Seoul trong chuyến trở về quê nhà, kết hợp công việc và những trải nghiệm cá nhân Ảnh: NVCC

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Han Sara gọi năm 2025 là một năm “không ồn ào nhưng rất quan trọng”. Chia sẻ với chúng tôi, nữ ca sĩ thẳng thắn nói: “Đây là khoảng thời gian Sara chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân, từ tư duy làm nghề đến hướng đi âm nhạc. Sara học cách lắng nghe mình nhiều hơn và chuẩn bị nền tảng cho những bước đi dài hơi, thay vì chỉ chạy theo nhịp nhanh của showbiz”.

Những dự án như Em xinh say hi hay EP Unfrozen cùng mini concert cá nhân được xem là dấu mốc cho giai đoạn trưởng thành và định hình rõ nét hơn cá tính nghệ thuật của cô. Với danh hiệu Female Vocalist to Lead 2026 - Vietnam, Han Sara cho biết đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để cô tiếp tục mở rộng giới hạn của bản thân. “Sara muốn được đứng trên nhiều sân khấu quốc tế hơn nữa”, nữ ca sĩ bày tỏ.

