Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Han Sara: Chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân

Hải Duy
Hải Duy
08/01/2026 16:21 GMT+7

Sau một năm nhiều chuyển biến và dấu ấn tại 'Korea First Brand Awards 2026', Han Sara cho biết cô chọn lắng nghe bản thân nhiều hơn, điều chỉnh nhịp làm nghề và chuẩn bị nền tảng vững vàng cho chặng đường âm nhạc dài phía trước.

Han Sara: Chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân- Ảnh 1.

Han Sara xuất hiện rạng rỡ tại Korea First Brand Awards 2026, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp

Ảnh: NVCC

Han Sara đón tin vui trong sự nghiệp

Ngày 6.1.2026, ca sĩ Han Sara được xướng tên tại Korea First Brand Awards 2026, trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất chiến thắng tại mùa giải năm nay với danh hiệu Female Vocalist to Lead 2026 - Vietnam. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ nhận một giải thưởng uy tín ngay tại Hàn Quốc, quê hương nơi cô sinh ra, sau hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Lễ trao giải diễn ra tại khách sạn The Shilla Seoul, do Korea Consumer Forum tổ chức, nhằm tôn vinh những thương hiệu và cá nhân được người tiêu dùng kỳ vọng sẽ dẫn dắt xu hướng của năm tiếp theo. Bên cạnh các tập đoàn lớn và nhiều ngôi sao giải trí châu Á như aespa (Female Idol Group of the Year), Cortis (Male Rookie Idol Group of the Year), Jisoo, Zerobaseone, Lee Kwang Soo, Yoona... Han Sara được vinh danh ở hạng mục dành cho nghệ sĩ nữ có ảnh hưởng và tiềm năng nổi bật tại thị trường Việt Nam trong năm 2026.

Han Sara: Chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ cho biết cô “chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân” sau một năm nhiều chuyển biến

Ảnh: NVCC

Xuất hiện trên thảm đỏ với hình ảnh tự tin, sao nữ 10X cho biết việc tham dự một sự kiện lớn của showbiz Hàn Quốc mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt. “Hàn Quốc là nơi tôi sinh ra và cũng là cái nôi của ngành giải trí mà mình từng ngưỡng mộ từ nhỏ. Khi đứng ở đây với tư cách một nghệ sĩ hoạt động tại Việt Nam, tôi vừa tự hào vừa có thêm động lực. Nó giống như cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại”, Han Sara bộc bạch.

Trước thềm lễ trao giải, Han Sara có mặt tại Seoul từ ngày 5.1, đồng thời tranh thủ thời gian trở về thăm gia đình và những không gian quen thuộc gắn với tuổi thơ. Theo cô, chuyến đi lần này không chỉ mang tính công việc mà còn là dịp để quan sát, học hỏi thêm về tư duy sáng tạo và cách vận hành của ngành giải trí Hàn Quốc. “Sara muốn chọn lọc những điều phù hợp nhất để áp dụng cho con đường âm nhạc của mình tại Việt Nam”, giọng ca Đếm cừu nói.


Han Sara: Chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân- Ảnh 3.

Han Sara tại Seoul trong chuyến trở về quê nhà, kết hợp công việc và những trải nghiệm cá nhân

Ảnh: NVCC

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Han Sara gọi năm 2025 là một năm “không ồn ào nhưng rất quan trọng”. Chia sẻ với chúng tôi, nữ ca sĩ thẳng thắn nói: “Đây là khoảng thời gian Sara chủ động chậm lại để sắp xếp lại bản thân, từ tư duy làm nghề đến hướng đi âm nhạc. Sara học cách lắng nghe mình nhiều hơn và chuẩn bị nền tảng cho những bước đi dài hơi, thay vì chỉ chạy theo nhịp nhanh của showbiz”. 

Những dự án như Em xinh say hi hay EP Unfrozen cùng mini concert cá nhân được xem là dấu mốc cho giai đoạn trưởng thành và định hình rõ nét hơn cá tính nghệ thuật của cô. Với danh hiệu Female Vocalist to Lead 2026 - Vietnam, Han Sara cho biết đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để cô tiếp tục mở rộng giới hạn của bản thân. “Sara muốn được đứng trên nhiều sân khấu quốc tế hơn nữa”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Tin liên quan

'Em xinh' gốc Hàn dành 8 năm để chứng minh là ca sĩ Việt

'Em xinh' gốc Hàn dành 8 năm để chứng minh là ca sĩ Việt

Sau cơn sốt 'Em xinh say hi', Han Sara được chào đón bởi nhiều tình cảm của người hâm mộ. Nhân dịp sinh nhật tuổi 25 và nhằm tri ân những khán giả đã luôn đồng hành, giọng ca gốc Hàn tổ chức buổi fan meeting tại TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Han Sara Ca sĩ Han Sara Em xinh Ca sĩ gốc Hàn sao việt showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận