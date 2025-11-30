Hãng bay nhộn nhịp, vé tết vẫn căng

Tân binh tăng tốc, tay đua cũ tái sinh

Sáng 1.11, Sun PhuQuoc Airways (SPA, thuộc Tập đoàn Sun Group) chính thức bước vào khai thác thương mại, với những chuyến bay đầu tiên đến Phú Quốc (An Giang), đánh dấu bước khởi đầu cho hãng hàng không nghỉ dưỡng đầu tiên của VN. Sự xuất hiện của hãng bay mới ngay trước thềm cao điểm tết không chỉ mang đến không khí tưng bừng sau 5 năm hàng không Việt ảm đảm hậu Covid-19 mà còn "bơm" ngay cho thị trường hàng trăm ngàn vé dịp cao điểm tết Nguyên đán. Với mặt bằng giá "mềm" hơn tại nhiều đường bay, cộng với chương trình khuyến mãi lớn nhân dịp ra mắt, SPA đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc SPA, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026 kéo dài từ 2.2 - 3.3.2026 (từ 15 tháng chạp - 15 tháng giêng), SPA đã mở bán tổng cộng khoảng 230.000 vé tết trên các chặng đang khai thác.

Thị trường hàng không VN đang bước vào giai đoạn sôi động với sự tham gia của Sun PhuQuoc Airways và công cuộc tái cấu trúc của một số hãng ẢNH: SPA

Lấy đà từ mùa cao điểm lớn nhất năm, "tân binh" của ngành hàng không Việt dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay ngay từ đầu năm 2026. Theo đó, từ tháng 3, hãng sẽ khai thác thường lệ đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc. Với các đường bay quốc tế, hãng sẽ khai thác chặng Seoul - Phú Quốc từ tháng 3.2026, tiếp đó là Busan - Phú Quốc từ tháng 9.2026. Ở thị trường Đài Loan, SPA dự kiến mở chặng Đài Bắc - Phú Quốc từ tháng 3.2026 và Cao Hùng - Phú Quốc từ tháng 10.2026. Cũng trong năm mới, hãng dự kiến khai thác cả các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ.

Trong khi SPA tăng tốc mạnh mẽ ngay khi vừa ra mắt thì Vietravel Airlines cũng đang bắt đầu công cuộc tái cấu trúc quy mô lớn. Vietravel, công ty khai sinh ra hãng bay này, vừa thông báo chuyển nhượng toàn bộ 18.463.774 cổ phần phổ thông mà Vietravel đang nắm giữ tại Vietravel Airlines, tương đương 100% vốn góp hiện hữu của công ty tại hãng. Sau khi Vietravel rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Theo kế hoạch tái cấu trúc Vietravel Airlines sau khi Tập đoàn T&T nắm quyền kiểm soát, hãng dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP.HCM với Hải Phòng và Thanh Hóa; khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Nha Trang. Song song, hãng thực hiện chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội - An Huy (Trung Quốc). Bên cạnh đội bay với 3 chiếc hiện hữu (trong đó có 2 chiếc thuộc sở hữu vào mùa hè vừa qua), Vietravel Airlines cũng vừa thuê ướt thêm 1 máy bay A320 để phục vụ nhu cầu tăng cao mùa cuối năm. Hãng đang theo đuổi kế hoạch mở rộng đội bay, tăng tần suất đường bay quốc tế và tái định vị thương hiệu sau đổi tên; mục tiêu đến năm 2030 sở hữu 30 - 50 máy bay và mở rộng mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Tương tự, sau khi trở về với FLC, Bamboo Airways cũng đã thực hiện những bước đầu tiên trong hành trình tái cấu trúc. Tính riêng giai đoạn Tết Nguyên đán 2026, Bamboo Airways đã lên kế hoạch tăng 16% tải cung ứng trên toàn mạng bay nội địa, bao gồm tăng tần suất các đường bay hiện hữu và mở lại các đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TP.HCM - Vinh (1 chuyến/ngày), TP.HCM - Thanh Hóa (1 chuyến/ngày), TP.HCM - Hải Phòng (2 chuyến/ngày)… Đại diện Bamboo Airways thông tin thời gian tới, tùy theo nhu cầu của thị trường, Bamboo sẽ nỗ lực tăng cường các chuyến bay tết, và đang xúc tiến thuê thêm các máy bay mới trước thềm cao điểm tết.

Dù có thêm rất nhiều chuyến bay được bổ sung nhưng giá vé máy bay tết vẫn cao, phản ánh nhu cầu di chuyển mùa Tết Nguyên đán 2026 dự kiến tăng khá mạnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Vé máy bay vẫn căng

Mặc dù thị trường năm nay được cung ứng thêm hàng vạn chỗ nhưng vé mở đến đâu bán hết tới đó. Đơn cử, đến thời điểm hiện tại, các chặng Phú Quốc - Hà Nội và Phú Quốc - TP.HCM của SPA đang ghi nhận nhu cầu cao nhất, nhiều ngày cao điểm đã tiệm cận kín chỗ ở một số khung giờ đẹp. Đại diện hãng đánh giá nhu cầu kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ tết của người Việt đang "nóng" trở lại kể từ sau đại dịch. Trong đó, nhóm khách đi du lịch thuần túy, đặc biệt là khách gia đình có trẻ nhỏ, có xu hướng đặt sớm các chặng bay đến Phú Quốc từ mùng 2 - 6 tết để tận dụng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Bamboo Airways cũng ghi nhận lượng khách mua vé tăng nhanh từ sớm với nhóm các đường bay từ/đến TP.HCM, điển hình như TP.HCM - Thanh Hóa/Vinh/Hải Phòng/Quy Nhơn… Nhiều chặng bay đã kín chỗ. Các đường bay trục như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hà Nội cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, thậm chí kín chỗ đối với nhiều chuyến bay ở các khung giờ đẹp của các ngày cao điểm nhất trong giai đoạn tết. Trong bối cảnh tải cung ứng hạn chế và nhu cầu khách hàng, lượng đặt vé bay tết trên toàn mạng bay vẫn đang có xu hướng tăng mạnh.

Là đơn vị mở bán vé tết sớm nhất, Vietnam Airlines cho biết thị trường vé tết năm nay ghi nhận nhu cầu tăng rõ rệt trên nhiều đường bay nội địa, đặc biệt là các hành trình từ TP.HCM đi miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên trước tết, cũng như chiều ngược lại sau tết. Trên đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội, lượng khách mua vé sớm vào các ngày bắt đầu kỳ nghỉ tết đã có những chuyến đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Ở chiều ngược lại, các chuyến từ Hà Nội vào TP.HCM những ngày ngay trước khi đi làm trở lại cũng ghi nhận mức đặt chỗ tương tự, cho thấy nhu cầu quay về TP.HCM sau kỳ nghỉ đang tăng khá nhanh.

Các hành trình từ TP.HCM đi các địa phương trước tết của hãng hiện đạt mức lấp đầy cao, nhiều đường đã đạt từ 80% đến gần 90%. Sau tết, lượng khách từ các tỉnh, thành trở lại TP.HCM cũng đang ở mức tốt, tỷ lệ lấp đầy chỗ đạt trung bình khoảng 85 - 90%.

Mức độ "đắt hàng" cũng tỷ lệ thuận với giá vé. Theo khảo sát của Thanh Niên, vé máy bay của tất cả các hãng trên chặng TP.HCM - Hà Nội những ngày cao điểm tết đều đã tăng kịch trần. Như ngày 14.2.2026 (27 tháng chạp), các chuyến bay của Vietjet có giá thấp nhất hơn 3,7 triệu đồng/chiều. Các chuyến bay cùng chặng, cùng ngày của Bamboo Airways và Vietravel Airlines có giá kịch trần hơn 3,83 triệu đồng/chiều, ngang ngửa mức giá của Vietnam Airlines (3,86 triệu đồng/chiều). "Tân binh" SPA góp mặt với 3 chuyến bay, cũng đụng trần hơn 3,8 triệu đồng/chiều.

TP.HCM - Thanh Hóa cũng là chặng nằm trong top "hot" nhất mùa tết, cùng ngày 14.2.2026 chỉ còn 1 chuyến của Vietnam Airlines mà đã hết luôn vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia gần 6 triệu đồng/chiều. Vietjet có 2 chuyến bay, giá đều hơn 3,7 triệu đồng/chiều, tương đương chặng TP.HCM - Hà Nội.

Nhiều sân bay hoàn thành mở rộng, nâng cấp, giúp “hạ nhiệt” cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Trong ảnh: Hành khách làm thủ tục bằng VNeID và sinh trắc học tại Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Tương tự sân bay Vinh dù mới chỉ công bố kế hoạch khai thác trở lại từ 19.12 sau thời gian tạm ngưng để sửa chữa, nhưng Vietnam Airlines và Vietjet cũng đã sớm mở bán vé tết. Ngày 27 tháng chạp, Vietnam Airlines có 7 chuyến bay từ TP.HCM về Vinh (1 chuyến do Pacific Airlines khai thác) nhưng chỉ còn 2 chuyến bay giờ đêm gần 0 giờ có vé phổ thông linh hoạt giá hơn 4,3 triệu đồng/chiều, còn lại 5 chuyến bay chỉ còn vé hạng thương gia hơn 6 triệu đồng/chiều, dù giờ bay vào rạng sáng và tối muộn.

Các chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Đà Nẵng ngày 14.2.2026 cũng phủ kín mức giá phổ thông thấp nhất gần 2,5 triệu đồng/chiều, hạng thương gia nhích từ hơn 4,8 triệu đồng/chiều thời điểm mới mở bán lên hơn 5,1 triệu đồng/chiều. Trên chặng này, cùng ngày, nếu hành khách chọn bay Vietjet, giá cũng từ hơn 2,2 đến hơn 2,3 triệu đồng/chiều.

Nhìn chung, kể từ khi mở bán cách đây nửa năm cho tới khi chỉ còn cách tết vài tháng, dù có thêm rất nhiều chuyến bay được bổ sung nhưng giá vé máy bay tết vẫn "nóng bỏng tay".

Thị trường hàng không nội địa năm 2026 được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực, với mức tăng khoảng 13% so với cùng kỳ. Nhu cầu đi lại trong nước được kỳ vọng duy trì ổn định và tiếp tục tăng lên nhờ kinh tế phục hồi, du lịch nội địa phát triển và thói quen sử dụng hàng không ngày càng phổ biến hơn.

Việc có thêm hãng mới đi vào khai thác cùng với kế hoạch bổ sung tàu bay của các doanh nghiệp đang hoạt động sẽ khiến thị trường sôi động hơn, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho hành khách về giờ bay và đường bay. Đây là xu hướng tự nhiên của một thị trường đang mở rộng và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn.

Trước bối cảnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục ưu tiên an toàn, chất lượng dịch vụ và tính đúng giờ, đồng thời theo dõi sát cung - cầu để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp. Vietnam Airlines cũng đẩy mạnh nhiều dịch vụ mới: mở rộng dịch vụ internet trên máy bay, đưa vào hoạt động các khu Check-in Lounge tại những sân bay trọng điểm, cải thiện sản phẩm giải trí và nâng cấp quy trình phục vụ theo hướng tiện lợi hơn.

Đại diện Vietnam Airlines tin rằng với đà tăng trưởng tích cực của thị trường và việc các hãng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng không nội địa năm 2026 sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ổn định và bền vững.

Sân bay sẽ bớt quá tải

Nhu cầu di chuyển mùa Tết Nguyên đán 2026 dự kiến tăng khá mạnh nhưng hạ tầng sân bay sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều so với cao điểm tết 2025. Tác động lớn nhất đến từ việc đưa vào khai thác nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nay, 6 hãng bay gồm Vietravel Airlines, Bamboo Airways, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco và SPA đều đã khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga mới. Nhà ga T1 giờ chỉ còn Vietjet nên sẽ không còn tình trạng quá tải từ trên trời xuống dưới đất như mọi năm.

Bên cạnh đó, sân bay Vinh cũng đang chạy nước rút các công tác cuối cùng của việc nâng cấp, sửa chữa, dự kiến đón khách trở lại từ 19.12. Người dân sẽ không còn phải quá cảnh tại các sân bay lân cận như Thọ Xuân (Thanh Hóa), Nội Bài (Hà Nội).

Trước đó, dự án cải tạo và nâng cấp nhà ga hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân cũng đã hoàn thành. Khu vực làm thủ tục check-in đã được mở rộng từ 10 lên 14 quầy, diện tích tăng từ 360 m² lên 657 m²; hệ thống băng chuyền hành lý ký gửi được chuyển đổi từ kiểu thẳng sang băng chuyền hình oval nhằm thuận tiện hơn cho hành khách và đơn vị khai thác. Đồng thời, số cửa ra tàu bay được tăng từ 2 lên 3 cửa, khu vực kiểm soát an ninh được bố trí lại với 3 máy soi chiếu và 3 cổng từ.

Các hạng mục khác cũng được nâng cấp đồng bộ như hệ thống vệ sinh được sửa chữa theo kiến trúc mới; phòng điều hành, phòng kỹ thuật phục vụ bay được di dời và cải tạo hợp lý; hệ thống điện, điều hòa, thông gió được bổ sung thêm thiết bị tại khu vực check-in tầng 1, đảm bảo không gian thông thoáng.

Vietnam Airlines khai thác trở lại các chuyến bay từ sân bay Vinh Vietnam Airlines sẽ khôi phục khai thác các chuyến bay thường lệ tại sân bay Vinh ngay sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và được nhà chức trách cho phép hoạt động trở lại. Theo đó, từ 19.12, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tổng cộng 7 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày kết nối Vinh với Hà Nội và TP.HCM, gồm: 5 chuyến khứ hồi giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Vinh; 2 chuyến khứ hồi giữa sân bay Nội Bài và Vinh. Từ thời điểm hiện tại, hành khách đã có thể mua vé cho các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vinh của Vietnam Airlines.

Hãng áp dụng chính sách linh hoạt theo từng thời điểm, đảm bảo giữ mức giá cạnh tranh so với thị trường và không tăng đột biến vào cao điểm. Các gói ưu đãi bay - vui chơi - nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group cũng giúp tổng chi phí kỳ nghỉ tết tại Phú Quốc trở nên hợp lý hơn nhiều so với các điểm đến biển khác. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc SPA