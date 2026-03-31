Tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức, diễn ra sáng 31.3 với sự tham gia của lãnh đạo Cục Hàng không, Cục Du lịch quốc gia, Sở Du lịch TP.HCM cùng đại diện 5 hãng hàng không Việt Nam, ông Đào Đức Vũ, Phó tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết doanh nghiệp đang chịu tác động mạnh từ biến động giá nhiên liệu.

Theo ông Vũ, với một hãng hàng không trẻ, đây là "cú sốc đầu đời" có ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ kế hoạch tài chính và vận hành. "Chúng tôi là hãng mới, đang trong giai đoạn đầu tư và hoàn thiện hệ sinh thái nên áp lực chi phí, đặc biệt nhiên liệu, là rất lớn. Đây có thể xem là cú sốc đầu tiên mà doanh nghiệp phải đối mặt", ông nói.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 40% tổng chi phí vận hành. Khi giá nhiên liệu tăng đột biến, toàn bộ bài toán kinh doanh bị xáo trộn, vượt ngoài các kịch bản dự báo thông thường.

Ông Đào Đức Vũ, Phó tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh đó, hãng buộc phải triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí và duy trì hoạt động. Trọng tâm là tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất khai thác đội bay, rút ngắn thời gian quay đầu tàu bay và áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.

"Chúng tôi rà soát toàn bộ quy trình vận hành, từ tối ưu lịch bay, nâng cao hiệu suất sử dụng tàu bay đến các giải pháp kỹ thuật để tiết giảm chi phí", ông Vũ cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc điều chỉnh giá vé là khó tránh khỏi trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh. Dù vậy, hãng vẫn nỗ lực cân đối để không gây áp lực quá lớn lên người tiêu dùng. "Chúng tôi cố gắng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và khả năng chi trả của thị trường", ông nói.

Một điểm đáng chú ý, theo đại diện doanh nghiệp là lợi thế của hãng nằm ở việc gắn với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng. Đây được xem là hướng đi giúp giảm áp lực từ hoạt động vận chuyển đơn lẻ. "Chúng tôi phát triển các sản phẩm tích hợp theo mô hình 'hàng không điểm đến', kết hợp vận chuyển với nghỉ dưỡng, giải trí. Điều này giúp gia tăng giá trị cho khách hàng và tối ưu hiệu quả khai thác", ông Vũ phân tích.

Bên cạnh các giải pháp nội tại, đại diện Sun PhuQuoc Airways cũng kiến nghị cơ quan quản lý xem xét các chính sách hỗ trợ, đặc biệt liên quan đến thuế, phí nhiên liệu và cơ chế điều hành linh hoạt hơn. "Chúng tôi đề xuất tiếp tục có các chính sách hỗ trợ như giảm thuế, phí liên quan đến nhiên liệu, hoặc cơ chế điều hành phù hợp để doanh nghiệp có thể thích ứng tốt hơn với biến động thị trường", ông Vũ nói.

Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức diễn ra sáng 31.3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh nhiều thách thức, lãnh đạo hãng cho biết doanh nghiệp vẫn kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, từng bước hoàn thiện mô hình và nâng cao năng lực cạnh tranh. "Dù khó khăn, chúng tôi vẫn giữ mục tiêu phát triển bền vững, kiểm soát tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn", ông Vũ khẳng định.