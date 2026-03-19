Hãng bay Việt được bầu chất lượng vé thương gia tốt nhất thế giới

Vietnam Airlines vừa được tổ chức đánh giá hàng không quốc tế AirlineRatings.com xếp hạng thứ 16 trong danh sách 25 hãng hàng không dịch vụ đầy đủ (Full-Service Airlines) tốt nhất thế giới năm 2026.

Vietnam Airlines được công nhận là hãng hàng không có sản phẩm Hạng thương gia có giá trị tốt nhất thế giới

Bảng xếp hạng thường niên của AirlineRatings đánh giá các hãng hàng không dựa trên chất lượng sản phẩm và trải nghiệm hành khách trên chuyến bay, bao gồm mức độ tiện nghi, lựa chọn dịch vụ, sự thoải mái và giá trị mang lại cho khách hàng trên toàn mạng bay.

Vietnam Airlines tiếp tục góp mặt trong nhóm hãng hàng không dịch vụ đầy đủ tốt nhất thế giới cho thấy những nỗ lực bền bỉ của hãng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, an toàn bay tiếp tục được xác định là ưu tiên cao nhất, đóng vai trò nền tảng cho mọi hoạt động khai thác và phát triển sản phẩm dịch vụ của hãng.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines được xếp số 1 thế giới ở cả 2 hạng mục “World’s Best Value Business Class Product” và “World’s Best Value Premium Economy Product” - sản phẩm hạng Thương gia và Phổ thông đặc biệt có giá trị tốt nhất toàn cầu. Điều này ghi nhận những lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mà hãng đang khai thác trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế.

Trong những năm gần đây, Vietnam Airlines liên tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, từ đội tàu bay thân rộng hiện đại, thiết kế cabin đến các tiện ích trên chuyến bay. Hãng đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng tầm trải nghiệm hành khách, trong đó có định hướng phát triển dịch vụ theo mô hình “5 giác quan”, chú trọng đồng bộ các yếu tố thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác trong toàn bộ hành trình bay.

Song song với đó, hãng tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn bay theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), hướng tới xây dựng văn hóa an toàn xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống khai thác.

Thông qua việc chuẩn hóa thiết kế không gian cabin, hoàn thiện thực đơn và đồ uống đặc trưng, xây dựng hệ thống nhận diện mùi hương riêng cùng việc nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ tiếp viên, Vietnam Airlines đồng thời mở rộng đầu tư vào trải nghiệm mặt đất với việc nâng cấp, làm mới hệ thống phòng chờ Thương gia tại nhiều sân bay trong nước.

Hãng cũng đưa vào khai thác mô hình “check-in lounge” tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, dịch vụ đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, cho phép hành khách hoàn tất thủ tục trong không gian riêng tư, tiện nghi trước khi ra sân bay. Những cải tiến đồng bộ từ mặt đất đến trên không góp phần mang lại trải nghiệm bay tinh tế, liền mạch và khác biệt cho hành khách trên toàn hành trình.

Ngoải ra, khoang dịch vụ của hãng cũng mang đến trải nghiệm nâng cấp so với hạng Phổ thông với ghế ngồi rộng rãi hơn, không gian riêng tư cao hơn, cùng các tiện nghi và dịch vụ được thiết kế nhằm tối ưu sự thoải mái của hành khách trong suốt hành trình.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc tiếp tục được AirlineRatings ghi nhận trong bảng xếp hạng các hãng hàng không dịch vụ đầy đủ tốt nhất thế giới, đồng thời đứng đầu hạng mục sản phẩm Phổ thông đặc biệt có giá trị tốt nhất là sự khích lệ lớn đối với Vietnam Airlines. Quan trọng hơn, đây cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của hãng trong việc duy trì tiêu chuẩn an toàn khai thác ở mức cao, song hành cùng nâng cao chất lượng dịch vụ”.