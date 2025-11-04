Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hàng cây kiểng sà ngọn ra đường

Như Thảo
Như Thảo
04/11/2025 09:32 GMT+7

Bạn đọc phản ánh hàng cây kiểng bên đường Bình Long, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), TP.HCM, chĩa nhánh ra đường, gây nguy hiểm cho người chạy xe máy.

Cây kiểng Bình Long sà xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh 1.

Hàng cây kiểng chĩa nhánh ra đường

ẢNH: NHƯ THẢO

Người dân trong khu vực cho biết do lâu ngày không được cắt tỉa nên nhánh cây phát triển um tùm vươn ra lòng đường và sà xuống thấp ngang tầm người chạy xe máy. Các phương tiện xe 2 bánh lưu thông bị che khuất tầm nhìn nên phải đi lấn sang làn dành cho xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đề nghị đơn vị quản lý cây xanh ở khu vực này sớm cắt tỉa cành, để đảm bảo an toàn giao thông.

Bạn đọc phản ánh hàng cây kiểng bên hông đường dẫn lên cầu tại giao lộ Lý Chiêu Hoàng - Phạm Văn Chí, P.10, Q.6, TP.HCM, chĩa nhánh ra đường, gây nguy hiểm cho người chạy xe máy.

