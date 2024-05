Hàng chục CSGT chặn bắt đoàn xe ben chạy vào giờ cấm ở TP.HCM

Hơn 21 giờ tối 12.5, tổ công tác khoảng chục chiến sĩ thuộc Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tuần tra, kiểm soát tại giao lộ QL1 - Trường Chinh (ngã tư An Sương, Q.12, TP.HCM).

CSGT An Sương chặn xử lý đoàn xe ben chạy trong giờ cấm trên đường Trường Chinh (Q.12, TP.HCM) TRẦN DUY KHÁNH

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại đầu đường Trường Chinh, có gắn biển cấm xe tải, xe ben trên 2,5 tấn và xe ô tô khách giường nằm lưu thông trong khung giờ 6 - 22 giờ.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện đoàn xe ben, xe tải và xe khách giường nằm chạy từ QL1, đến ngã tư An Sương thì rẽ vào đường Trường Chinh trước thời gian quy định.

Qua tuần tra kiểm soát, khoảng chục chiến sĩ CSGT phát hiện và ra hiệu lệnh yêu cầu đoàn xe dừng lại để kiểm tra.

Làm việc với CSGT, các tài xế xe ben thừa nhận chạy qua tuyến đường này hằng ngày, hiểu luật giao thông, chấp nhận lỗi vi phạm và cho hay đang chở vật liệu cho một công trình trên địa bàn Q.Bình Tân.

Nói về lý do vì sao biết luật nhưng vẫn vi phạm, các tài xế cho rằng, không thể canh được lộ trình, nên chạy từ QL1 đến đầu đường Trường Chinh lúc nào thì cho xe chạy vào lúc đó.

Đoàn xe ben, xe tải nối đuôi nhau từ ngã tư An Sương vào đường Trường Chinh trong giờ cấm bị CSGT chặn xử lý TRẦN DUY KHÁNH

Các tài xế cũng thừa nhận hành vi cho xe chạy vào giờ cấm có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

Anh Hoài Nam (người dân ngụ ở khu vực này) bức xúc: "Không phải tự nhiên mà cơ quan chức năng đặt ra khung giờ cấm lưu thông với xe lớn. Việc đoàn xe ben nối đuôi nhau chạy trong giờ cấm là vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Luật đã đặt ra, yêu cầu phải chấp hành, mong CSGT mạnh tay xử lý".

Đến gần 22 giờ, tổ công tác lập biên bản, xử lý 7 xe ben, xe khách vi phạm lỗi đi vào khu vực cấm. Với lỗi vi phạm này, mỗi tài xế sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Việc xe ben, xe tải, xe khách chạy trong giờ cấm là vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông TRẦN DUY KHÁNH

Thời gian tới, CSGT An Sương tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý các phương tiện vi phạm giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và lái xe. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.